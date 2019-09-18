На них никто не ставил. 10 игроков, удивляющих на старте сезона КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ прошло уже больше двух недель, команды вкатываются в сезон, а хоккеисты производят первое впечатление на тренеров, журналистов, болельщиков. Кто-то играет в свою силу, другие разочаровывают, а третьи, наоборот, приятно удивляют. Рассказываем об игроках, у которых явно задалось начало чемпионата, хотя прорыва от них мы особо и не ждали.

Кирилл Петров, 29 лет («Ак Барс»)

5 игр, 5 (2+3) очков, «+1»

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Воспитанник казанского хоккея перед этим сезоном вернулся на родину после выступлений в ЦСКА и «Авангарде», которые, с одной стороны, позволили Петрову два раза подряд дойти до финала Кубка Гагарина, а с другой – затормозили его личный прогресс. Особенно неудачным вышел прошлый сезон в составе «ястребов» — Петров с трудом вписывался в динамичную систему Боба Хартли, а в плей-офф и вовсе потерял место в основном составе. В «Авангарде» Кирилл по различным причинам не мог проявить своих сильных качеств, которые заключаются в силовом давлении, хорошем контроле шайбы и приличном снайперском чутье, и весной омичи даже не думали предлагать Петрову новый контракт.

Казалось, что и в «Ак Барсе» Квартальнова будет тяжело, но Петров в начале чемпионата вновь крайне полезен в команде Дмитрия Вячеславовича. Три года назад он забросил в ЦСКА 20 шайб за сезон, и сейчас показывает, что он в отличной форме. Петров идёт по графику «очко за игру», чего с ним не случалось очень давно. Любопытно, что хорошую статистику Кириллу удаётся показывать из четвёртого звена «барсов», где он в основном выходит с молодыми Артёмом Галимовым и Дмитрием Воронковым. Но этот сплав опыта и юности пока работает лучше, чем казанское звено легионеров, а Петров прямо сейчас – лучший бомбардир «Ак Барса».

Петров: привык делать одно, а в «Авангарде» заставляли выполнять другое

Андрей Обидин, 22 года («Автомобилист»)

7 игр, 6 (2+4) очков, «0»

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Обидин – уроженец Пермского края, но вся хоккейная жизнь Андрея пока связана с Екатеринбургом. Здесь его начали планомерно подпускать к основной команде

ещё в сезоне-2016/17, а сейчас, видимо, для Обидина настало время для настоящего прорыва. И это довольно удивительно, учитывая звёздность нападения «Автомобилиста». Но даже в окружении Доуса, Секстона и Мацека в Екатеринбурге прогрессирует молодёжь, что не может не радовать. На старте чемпионата Обидин выходит в третьем звене «Автомобилиста» вместе с Александром Кучерявенко и, как правило, с Артёмом Гареевым, но в статистических данных Обидин прилично обгоняет своих привычных партнёров по звену и идёт третьим бомбардиром всей команды.



Необходимо отметить, что прорыв Обидина, несомненно, связан с травмой Анатолия Голышева. По большому счёту, Андрей как раз и занимает место Голышева, но его бомбардирская прыть должна заставить крепко подумать Андрея Мартемьянова. Пока Обидин не заслуживает потенциального понижения в четвёртое звено, и, после выздоровления Голышева, туда может отправиться тот же Гареев.

Сергей Калинин, 28 лет (ЦСКА)

6 игр, 3 (3+0) очка, «-2»

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

После успешного сезона-2017/18, в котором Калинин был на хорошем счету в СКА и выиграл золото Олимпиады, Сергей в результате обмена на Андрея Кузьменко оказался в ЦСКА, где просто потерялся. Омский воспитанник стал постоянным членом клуба ротации, а когда выходил на лёд, то редко был заметен в атакующих действиях. Функции Калинина в «армейском» клубе свелись к банальному «биться-бороться-разрушать».

В новом сезоне, учитывая минимальные изменения в составе ЦСКА, не было никаких предпосылок к какому-то бомбардирскому прогрессу Калинина, но за шесть игр регулярки Сергей уже забросил столько же шайб, сколько за весь прошлый сезон. Калинин, как и раньше, выходит в четвёртом звене «армейцев» вместе с Сергеем Андроновым в центре и Толчинским/Маминым на другом краю, но, довольно неожиданно, именно Калинин стал главным снайперским наконечником этой тройки. Форвард визуально чаще стал открываться на пятачке, и оттуда он уже забросил две шайбы. Потенциально Калинин способен забивать по 12-15 голов в сезоне, и Игорь Никитин явно будет рад, если Сергей в ЦСКА вспомнит свои лучшие бомбардирские годы и добавит опций «армейскому» нападению.

Вячеслав Кулёмин, 29 лет («Динамо» М)

6 игр, 4 (3+1) очка, «+3»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В молодые годы в системе ЦСКА Вячеслав Кулёмин одно время считался подающим надежды бомбардиром, но переход во взрослый хоккей поменял его амплуа. Вячеслав стал отличным крайним форвардом для низших звеньев, не более того. Кулёмин быстро смирился с этой ситуацией, и долгое время приносил пользу «Торпедо» в этой роли – требовательный Петерис Скудра был доволен хоккеистом.



Переход в «Динамо» ничего для Кулёмина не изменил, в прошлом сезоне он был всё тем же работоспособным, надёжным, но совершенно нерезультативным игроком, не выбивающим и 10 очков в чемпионате. Но сейчас у Кулёмина неожиданно наметился прогресс, хотя он по-прежнему выходит в боттом-6 «Динамо». Но оттуда Вячеслав приносит пользу команде, выполняя не только сдерживающие и трудовые, но и снайперские функции. Сейчас больше Кулёмина у бело-голубых забросил только Вадим Шипачёв, а по показателю полезности в «Динамо» Вячеслав на первом месте.

Андрей Алтыбармакян, 21 год (ХК «Сочи»)

6 игр, 4 (2+2) очка, «+2»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Алтыбармакян ворвался в хоккейное медиапространство в сезоне-2016/17, когда форвард «Серебряных львов» блеснул на январском Кубке Вызова, а затем не затерялся и на Матче звёзд КХЛ. На следующий год Андрей хорошо показывал себя уже в ВХЛ, играл в первом звене сборной России на МЧМ, но было понятно, что с переходом на взрослый уровень в Санкт-Петербурге будет, мягко говоря, туговато. Уж если Василия Подколзина в СКА маринуют на скамейке, то что говорить про относительно скромного Алтыбармакяна.

Проблема решилась просто – нападающий переехал в ХК «Сочи», где он получил игровое время и возможность прогрессировать в КХЛ. Пока получается неплохо. Алтыбармакяна Сергей Зубов выпускает в звене с центрфорвардом Никитой Точицким, и оба нападающих приятно удивляют, делая эту линию второй ударной силой «леопардов» после шведской связки Стрёмвалль — Росен. На двоих они настреляли уже 9 очков, а Алтыбармакян не только набирает очки, но и проводит зрелищные бои.

«Спартак» — «Сочи»: Кокарев и Алтыбармакян устроили зрелищный бой

Павел Порядин, 23 года («Нефтехимик»)

7 игр, 6 (5+1) очков, «+5»

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Главным героем «Нефтехимика» последних дней стал, конечно, Рафаэль Бикмуллин, оформивший хет-трик в ворота «Автомобилиста», но молодой нижнекамец пока блеснул лишь в одной игре, а Порядин стабильно тащит «волков» с самого начала чемпионата. Павел забросил уже 5 шайб, две из них он отправил в ворота ЦСКА, причём оба раза он проявил недюжинное индивидуальное мастерство. Прямо сейчас Порядин является одним из лучших снайперов чемпионата и главным творцом неожиданно уверенного старта «Нефтехимика» в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



При этом слишком сильно прогрессу Порядина в этом сезоне удивляться не стоит. Во-первых, Павел и в прошлых сезонах периодически проявлял себя, а Андрей Назаров даже сравнивал его с Артемием Панариным. А во-вторых, из-за довольно скудного на имена состава нижнекамцев Порядин оказался в первом звене «волков» с легионерами Митчеллом и Уайтом. Кому как не этим ребятам вести за собой скромный «Нефтехимик»?

Никита Сошников, 25 лет («Салават Юлаев»)

6 игр, 7 (5+2) очков, «+5»

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Пять лет назад Никита Сошников уезжал в НХЛ в статусе форварда, который может набирать в нашей лиге 30 и более очков, но в Северной Америке нападающему раскрыться не удалось, плюс у Сошникова случилось несколько сотрясений, и были определённые сомнения, что в составе уфимцев он быстро вернётся на прежний уровень. Но в реальности «Салават Юлаев» получил в лице Никиты настоящего снайпера, оживившего второе звено команды, которого уфимцами и не хватило в прошлом сезоне.



Сошников выходит в сочетании с Александром Бурмистровым и Дмитрием Кугрышевым, получает солидное игровое время и место в спецбригаде большинства и с лихвой платит Николаю Цулыгину за доверие. Сошников – лучший бомбардир «Салавата Юлаева», а две из пяти его шайб оказались для клуба победными.

Яков Рылов, 34 года («Спартак»)

8 игр, 6 (2+4) очков, «+6»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Прошлый сезон Рылов отыграл от звонка до звонка за «Магнитку», поддерживал своё реноме надёжного и жёсткого защитника, но в результативности Яков серьёзно просел. Казалось, что дело в возрасте, и Рылову уже не вернуться в роль оборонца-бомбардира. Но выяснилось, что при должном уровне доверия Рылов ещё может быть крайне опасен для защиты соперника.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



В «Спартаке» у Олега Знарка Рылов выходит в первой паре обороны (обычно с Патриком Херсли), играет в большинстве и в результате за восемь матчей сезона Яков уже переплюнул свою статистику прошлого полноценного чемпионата и единолично идёт в лидерах бомбардирского списка красно-белых. При этом у Рылова феноменальный для постоянно проигрывающего «Спартака» показатель полезности, а это значит, что 34-летний защитник в полном порядке не только на чужой, но и на своей половине площадки.

Илья Карпухин, 21 год («Трактор»)

8 игр, 5 (1+4) очков, «-4»

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Воспитанник челябинского хоккея был достаточно результативен в прошлом сезоне за «Челмет», но вряд ли были серьёзные предпосылки для его прорыва и в «Тракторе». Но Карпухин понравился Петерису Скудре на предсезонке, начал регулярку в основном составе и заиграл так, что теперь может и не вернуться в ВХЛ. Карпухин выходит в топ-4 челябинской обороны, получает время в большинстве и показывает задатки крутого защитника-диспетчера – не столько сам постоянно угрожает воротам соперника, сколько дирижирует действиями партнёров, раздавая умные передачи и здорово играя по позиции. В результате Карпухин сейчас является вторым бомбардиром «Трактора».

Правда, молодому защитнику пока не хватает стабильности. Все свои очки он набрал в первых четырёх играх, а в следующих матчах не только не отличался результативными действиями, но и зарабатывал минусы в коэффициент полезности. Но, учитывая жёсткий календарь «Трактора», к неопытному ещё хоккеисту не стоит подходить слишком строго в оценках.

Святослав Гребенщиков, 25 лет («Витязь»)

6 игр, 5 (4+1) очков, «+4»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В прошлом сезоне Гребенщиков был одним из лучших бомбардиров «СКА-Невы», но когда успехи хоккеиста в ВХЛ давали гарантию, что он будет выглядеть так же ярко и в КХЛ? Однако у Гребенщикова пока получается приятно удивлять. Форвард, который раньше уже безуспешно пытался заиграть в составе СКА и «Сочи», неожиданно идёт в главных снайперах «Витязя», существенно помогая подольчанам творить сенсацию на старте чемпионата. Так, Гребенщиков забрасывал и «Трактору», и «Магнитке», и московскому «Динамо», да и вообще лишь раз в шести матчах ушёл со льда без набранных очков.



Любопытно, что Гребенщиков начинал чемпионат в четвёртом звене «Витязя», но его снайперские достижения покорили Михаила Кравеца, и в последних играх Святослав выходит с откровенно буксующими на старте сезона финнами Няттиненом и Аалтоненом. А это по статусу уже первая линия нападения подмосковной команды.