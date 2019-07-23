Петров: привык делать одно, а в «Авангарде» заставляли выполнять другое
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров прокомментировал неудачный сезон в «Авангарде».
«Наверное, это был не очень удачный сезон, если смотреть на личные результаты. Команда выступила отлично, но я и очков мало набрал, и использовали меня не совсем так, как я привык.
Я привык делать одно, но в «Авангарде» заставляли выполнять совершенно другое. Например, при атаке нужно было находиться на «пятачке» перед вратарём, хотя я никогда этим не занимался. Однако претензий к Бобу Хартли нет. У каждого тренера свои схемы, и хоккеисты обязаны под них подстраиваться. Я не смог. Но опять же, меня так не использовали ни в Казани, ни в ЦСКА. Хартли понять можно, у него североамериканская система», — цитирует Петрова официальный сайт КХЛ.
Петров — об Америке: Билялетдинов не понял моего решения. Посчитал, что я предал
- 23 июля 2019
-
14:44
-
14:29
-
13:45
-
13:27
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:20
-
12:17
-
11:53
-
11:35
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:31
-
09:25
-
09:03
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 22 июля 2019
-
23:58
-
23:19
-
22:50
-
22:16
-
21:36
-
21:18
-
20:40
-
20:39
-
20:00
Партнерский контент