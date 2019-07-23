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Петров: привык делать одно, а в «Авангарде» заставляли выполнять другое

Петров: привык делать одно, а в «Авангарде» заставляли выполнять другое
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров прокомментировал неудачный сезон в «Авангарде».

«Наверное, это был не очень удачный сезон, если смотреть на личные результаты. Команда выступила отлично, но я и очков мало набрал, и использовали меня не совсем так, как я привык.

Я привык делать одно, но в «Авангарде» заставляли выполнять совершенно другое. Например, при атаке нужно было находиться на «пятачке» перед вратарём, хотя я никогда этим не занимался. Однако претензий к Бобу Хартли нет. У каждого тренера свои схемы, и хоккеисты обязаны под них подстраиваться. Я не смог. Но опять же, меня так не использовали ни в Казани, ни в ЦСКА. Хартли понять можно, у него североамериканская система», — цитирует Петрова официальный сайт КХЛ.

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