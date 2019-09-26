Бывшие игроки КХЛ в «Вышке». Что с ними сейчас?

Как они играют в Высшей лиге и есть ли шанс вернуться в элиту?

Известные многим болельщикам хоккеисты играют не только в Континентальной лиге, но и в Высшей лиге, о которой периодически забывают. Рассказываем, как дела у наиболее звёздных по меркам ВХЛ игроков и как они себя проявляют вне КХЛ. Сразу отметим, что «Автомобилист» использует ВХЛ для восстановления травмированных. Сначала туда отправляли Белоусова, а сейчас на выезд с фармом поехал Голышев. Так что этих хоккеистов мы не стали добавлять в список.

н. Николай Жердев (ХК «Рязань»), 34 года

7 матчей, 2 (0+2) очка, «-7» показатель полезности



Если бы не проблемы с режимом и дисциплиной, Николай Жердев мог играть не только в КХЛ, а и вовсе остаться в НХЛ. Великолепные руки, отличная техника, игровое мышление… Увы, все эти качества двукратный чемпион мира направил не в то русло. Итог – серьёзные проблемы с трудоустройством на всех уровнях. В «Рязани», как мы видим по статистике, Николай тоже не блещет. В последнем матче своей команды в Китае Жердев и вовсе не попал в состав.

Загул размером с карьеру. Алкоголь победил талант Жердева Одному из самых талантливых хоккеистов страны не простили очередной загул. Это конец карьеры?

в. Андрей Макаров («Буран»), 26 лет

5 матчей, 91,7% отражённых бросков, 2,51 коэффициент надёжности



По нисходящей пошёл вратарь Андрей Макаров, не сумевший себя как следует проявить ни в Северной Америке, ни в КХЛ. После того как «Нефтехимик» (ведомый ещё Андреем Назаровым) поместил Макарова в список отказов, его забрал «Автомобилист», но толку от этого не получилось. Сейчас Макаров выступает в «Буране». Хорошо бы Андрею закрепиться в команде и наконец-то показывать то, на что он способен.

н. Иван Захарчук («Молот-Прикамье»), 30 лет

Двусторонний контракт с «Северсталью»



7 матчей, 9 (5+4) очков, «+4» показатель полезности



«Северсталь» отправила форварда Ивана Захарчука в свой фарм-клуб. Брат Ивана – Степан – нынче капитан «Нефтехимика». Нужно бы Ивану возвращаться в КХЛ, тем более что все предпосылки для этого есть. Показатели в «Вышке» у Захарчука хорошие, он набирает очки за «Молот», и в скором времени Андрей Разин может вернуть нападающего в первую команду. Этот шаг выглядел бы логично.

н. Игорь Игнатушкин (ХК «Тамбов»), 35 лет

6 матчей, 6 (4+2) очков, «+5» показатель полезности



Игнатушкин – добротный центральный нападающий, который мог бы пригодиться командам из нижней части турнирной таблицы КХЛ. В «Тамбове» Игорь доказывает, что его рано списывать со счетов. Игнатушкин – лидер своей нынешней команды. В КХЛ последним клубом Игоря было московское «Динамо», где с ним решили не продлевать сотрудничество.

н. Кирилл Слепец («Буран»), 20 лет

Двусторонний контракт с «Локомотивом»



8 матчей, 8 (4+4) очков, «+4» показатель полезности



Странно, почему в «Локомотиве» не дают шанса Кириллу Слепцу, который очень прилично смотрится в «Буране». Слепец понравился ещё по выступлению за молодёжную сборную России под руководством Валерия Брагина, завоевавшую бронзовые медали чемпионата мира. Молодому парню явно нужно играть в КХЛ, ведь в «Локомотиве» любят делать ставку на молодёжь.

з. Алексей Пепеляев («Хумо»), 35 лет

5 матчей, 0 очков, «+2» показатель полезности



Раньше Алексей Пепеляев привлекал клубы КХЛ тем, что обладал отличным броском и серьёзно помогал при игре большинстве. Помнится, Пепеляева в «Торпедо» очень ценил Петерис Скудра. Сейчас полезность Алексея упала, да и скорость уже не та. Поэтому в КХЛ найти работу для этого защитника практически нереально. Для ВХЛ же он вполне подходит. Пепеляева подписали в новый узбекистанский клуб «Хумо».

н. Артём Воронин («Хумо»), 28 лет

6 матчей, 4 (1+3) очка, «+4» показатель полезности



Легенда №17 – именно так прозвали Артёма Воронина болельщики «Спартака», за который нападающий долгое время выступал. Воронин стал своим для всех красно-белых, но с приходом на пост главного тренера москвичей Олега Знарка многое изменилось. Знарку Воронин не понадобился. Зато опытный хоккеист пригодился клубу «Хумо». Что ж, тоже новый опыт. Достаточно интересный и необычный.

Фото: ХК «Хумо»

з. Иван Лекомцев («Югра»), 34 года

7 матчей, 5 (1+4) очков, «+1» показатель полезности



Последним клубом Лекомцева в КХЛ стала «Северсталь», после чего достойных предложений Иван так и не получил. Зато защитник пригодился в Ханты-Мансийске, где он является альтернативным капитаном и радует тренерский штаб «Югры» как результативностью, так и лидерскими качествами на льду и в раздевалке. Такие опытные хоккеисты нужны в любой команде.

н. Максим Кицын («Металлург» Нк), 27 лет

7 матчей, 7 (5+2) очков, «+3» показатель полезности



Кицын, увы, так и не смог полностью раскрыть свой талант после памятной победы на молодёжном чемпионате мира 2011 года. Форвард пробовал себя в Северной Америке, пытался выйти на ведущие позиции в КХЛ, но постоянно чего-то не хватало. Всё закончилось тем, что Кицын выступает в родной для себя «Кузне», чьё финансовое положение с каждым днём становится хуже. По сути, от таланта Кицына осталась только фамилия. А ведь какие были ожидания…

Кицын: никого не хочу винить, к Тарасенко и другим ребятам белая зависть Чемпион мира среди молодёжи Максим Кицын, находящийся на просмотре в «Адмирале», откровенно рассказал о своей карьере.

н. Максим Пестушко («Барс»), 34 года

Двусторонний контракт с «Ак Барсом»



7 матчей, 5 (3+2) очков, «-2» показатель полезности



Опытного Максима Пестушко целенаправленно подписывали в систему «Ак Барса» на двусторонний контракт, чтобы нападающий играл за «Барс» и наставлял на путь истинный тамошних хоккеистов. С этой задачей Пестушко вполне справляется, а на большее он уже и не претендует. Возможно, в будущем из Максима получится хороший хоккейный тренер.

з. Павел Валентенко («Югра»), 31 год

7 матчей, 6 (4+2) очков, «+4» показатель полезности



Павел Валентенко – нынешний капитан «Югры». Габаритный защитник помогает команде Вадима Епанчинцева, передавая опыт другим игрокам. Результативность и коэффициент полезности тоже на уровне. Валентенко выступал за «Югру» ещё во времена КХЛ, являясь одним из самых известных хоккеистов команды. Сейчас же это, пожалуй, главная звезда ханты-мансийского клуба. Играет в паре с Андреем Чуркиным.

Фото: ХК «Югра»

в. Владимир Сохатский («Торос»), 29 лет

Двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым»

6 матчей, 94,2% отражённых бросков, 1,62 коэффициент надёжности



В межсезонье вратарь Владимир Сохатский вернулся из «Автомобилиста» в систему «Салавата Юлаева», откуда сразу отправился в Высшую лигу, выступать за «Торос». Логично, ведь в Уфе играет Юха Метсола, а его сменщиком является Андрей Кареев. В «Торосе» Сохатский получает игровую практику и чувствует себя комфортно. Но, конечно, не перестаёт мечтать о возвращении в КХЛ. Возраст по спортивным меркам у Сохатского уже солидный.

н. Олег Губин («Химик»), 38 лет

7 матчей, 5 (3+2) очков, «-5» показатель полезности



Нападающий Олег Губин – идеальный вариант для «Химика». У Олега 543 матча в КХЛ, огромный багаж опыта за спиной и желание продолжать играть в хоккей. Да, обратно в КХЛ пробиться уже сложно (скорее даже невозможно), но «попылить» в Высшей лиге – самое то. Ещё бы из минуса в графе «коэффициент полезности» уйти, тогда было бы совсем замечательно.