Александр Овечкин стал шестым россиянином, сыгравшим 150 матчей в плей-офф НХЛ
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Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.
В этом матче принимал участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Для 38-летнего форварда матч стал 150-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Александр стал шестым россиянином, которому покорилась эта отметка.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5) 1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5) 1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)
Первое место занимает Сергей Фёдоров (183), на втором располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177), топ-3 замыкает Сергей Зубов (164). Выше Овечкина также располагается Павел Дацюк (157), а сам Александр сегодня догнал Игоря Ларионова (150).
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