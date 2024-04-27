Карлсон стал четвёртым действующим защитником НХЛ с 20 голами в розыгрышах Кубка Стэнли

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Винсент Трочек. За «Вашингтон» отличился Джон Карлсон. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» Карлсона эта заброшенная шайба стала 20-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

Американский игрок обороны стал четвёртым действующим защитником НХЛ с 20 голами в розыгрышах Кубка Стэнли. Выше располагаются Брент Бёрнс из «Каролины Харрикейнз» (23), Крис Летанг из «Питтсбург Пингвинз» (23) и Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (22).