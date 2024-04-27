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Зак Хайман повторил достижение Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в плей-офф НХЛ

Зак Хайман повторил достижение Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в плей-офф НХЛ
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В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода впереди гости — 1:4.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Зак Хайман, отличившийся в третьем матче кряду в этой серии. Хайман стал всего игроком «Ойлерз» за последние 25 лет, кому удалось отличиться в каждом из трёх матчей со старта плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Экхольм) – 06:42 (5x5)     0:2 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 15:35 (5x5)     0:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 18:35 (5x4)     1:3 Даути (Байфилд, Андерсон) – 25:32 (5x5)     1:4 Кейн (Сеси, Ньюджент-Хопкинс) – 27:39 (5x5)    

Ранее подобным достижением отметились его действующие одноклубники — в 2020 году это сделал канадский форвард Коннор Макдэвид, а спустя два года к нему присоединился немецкий нападающий Леон Драйзайтль.

Интересно, что сегодня Макдэвид и Драйзайтль также, как и Хайман, записали на свой счёт по одному голу.

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