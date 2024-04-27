Зак Хайман повторил достижение Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода впереди гости — 1:4.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Зак Хайман, отличившийся в третьем матче кряду в этой серии. Хайман стал всего игроком «Ойлерз» за последние 25 лет, кому удалось отличиться в каждом из трёх матчей со старта плей-офф НХЛ.

Ранее подобным достижением отметились его действующие одноклубники — в 2020 году это сделал канадский форвард Коннор Макдэвид, а спустя два года к нему присоединился немецкий нападающий Леон Драйзайтль.

Интересно, что сегодня Макдэвид и Драйзайтль также, как и Хайман, записали на свой счёт по одному голу.