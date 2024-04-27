Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил достижение Бобби Орра в плей-офф НХЛ

Сегодня, 27 апреля, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе «Кэнакс» ассистентский дубль оформил защитник Куинн Хьюз. Американский хоккеист достиг отметки в 20 очков за карьеру в плей-офф НХЛ, затратив на это всего 20 матчей. Хьюз установил пятый результат среди игроков обороны в истории североамериканской лиги по очкам в первых 20 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли. Защитник «Ванкувера» повторил достижение Бобби Орра и Боба Дэйли в плей-офф НХЛ.

Больше за аналогичное количество матчей успели набрать Адам Фокс (23), Брайан Литч (22), Гэри Сутер и Эл Макиннис (оба — по 21).