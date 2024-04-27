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Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил достижение Бобби Орра в плей-офф НХЛ

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил достижение Бобби Орра в плей-офф НХЛ
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Сегодня, 27 апреля, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе «Кэнакс» ассистентский дубль оформил защитник Куинн Хьюз. Американский хоккеист достиг отметки в 20 очков за карьеру в плей-офф НХЛ, затратив на это всего 20 матчей. Хьюз установил пятый результат среди игроков обороны в истории североамериканской лиги по очкам в первых 20 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли. Защитник «Ванкувера» повторил достижение Бобби Орра и Боба Дэйли в плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 13:23 (5x4)     0:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 24:33 (5x4)     1:2 Евангелиста (Цукер, Каррье) – 56:48 (5x5)    

Больше за аналогичное количество матчей успели набрать Адам Фокс (23), Брайан Литч (22), Гэри Сутер и Эл Макиннис (оба — по 21).

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