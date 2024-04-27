Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль установил новый рекорд в плей-офф НХЛ
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В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода впереди гости — 1:4.
В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 20-м в гостевых матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. На покорение этой отметки форвард «нефтяников» хватило всего 26 матчей, что является новым рекордом для розыгрышей Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Экхольм) – 06:42 (5x5) 0:2 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 15:35 (5x5) 0:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 18:35 (5x4) 1:3 Даути (Байфилд, Андерсон) – 25:32 (5x5) 1:4 Кейн (Сеси, Ньюджент-Хопкинс) – 27:39 (5x5)
Драйзайтль затратил наименьшее количество матчей в истории североамериканской лиги, чтобы забить 20 голов на выезде за карьеру в плей-офф. Ранее это достижение принадлежало сразу двум хоккеистам — Кевин Стивенс и Берни Николлс уложились за 29 кубковых матчей на выезде.
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