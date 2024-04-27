Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль установил новый рекорд в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода впереди гости — 1:4.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 20-м в гостевых матчах за карьеру в плей-офф НХЛ. На покорение этой отметки форвард «нефтяников» хватило всего 26 матчей, что является новым рекордом для розыгрышей Кубка Стэнли.

Драйзайтль затратил наименьшее количество матчей в истории североамериканской лиги, чтобы забить 20 голов на выезде за карьеру в плей-офф. Ранее это достижение принадлежало сразу двум хоккеистам — Кевин Стивенс и Берни Николлс уложились за 29 кубковых матчей на выезде.