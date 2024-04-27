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Шестёркин рассказал, как отразил бросок Овечкина и совершил суперсейв на Пасиоретти

Шестёркин рассказал, как отразил бросок Овечкина и совершил суперсейв на Пасиоретти
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Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

После окончания матча российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как отразил бросок Александра Овечкина и совершил суперсейв на Максе Пасиоретти. «Я просто пытался оказаться перед шайбой и остановить её. Овечкин сделал действительно хороший бросок и просто попал мне в руку.

Спасение после броска Пасиоретти? Мне повезло… Я увидел пустой правый столб и пошёл направо», — сказал Шестёркин о сейве после удара Овечкина», — сказал Шестёркин в интервью после окончания встречи.

Напомним, по ходу матча Шестёркин совершил 28 спасений.

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