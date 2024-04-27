Шестёркин рассказал, как отразил бросок Овечкина и совершил суперсейв на Пасиоретти

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.
После окончания матча российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как отразил бросок Александра Овечкина и совершил суперсейв на Максе Пасиоретти. «Я просто пытался оказаться перед шайбой и остановить её. Овечкин сделал действительно хороший бросок и просто попал мне в руку.
Спасение после броска Пасиоретти? Мне повезло… Я увидел пустой правый столб и пошёл направо», — сказал Шестёркин о сейве после удара Овечкина», — сказал Шестёркин в интервью после окончания встречи.
Напомним, по ходу матча Шестёркин совершил 28 спасений.
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