Александр Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в этом плей-офф НХЛ

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по ходу данного матча результативными действиями отличиться не сумел. Примечательно, что этой уже третий матч серии плей-офф, в котором Александр не может забросить шайбу или отдать результативную передачу. В предыдущих двух матчах с «Рейнджерс» Овечкин также очков набрать не сумел.

Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 29 апреля. В случае поражения «Вашингтона» команда покинет турнир.

В регулярном сезоне в активе Овечкина 31 гол и 34 результативные передачи.