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Александр Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в этом плей-офф НХЛ

Александр Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд в этом плей-офф НХЛ
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Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по ходу данного матча результативными действиями отличиться не сумел. Примечательно, что этой уже третий матч серии плей-офф, в котором Александр не может забросить шайбу или отдать результативную передачу. В предыдущих двух матчах с «Рейнджерс» Овечкин также очков набрать не сумел.

Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится 29 апреля. В случае поражения «Вашингтона» команда покинет турнир.

В регулярном сезоне в активе Овечкина 31 гол и 34 результативные передачи.

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