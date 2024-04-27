«Ванкувер» выиграл третий матч серии с «Нэшвиллом»
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Сегодня, 27 апреля, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 13:23 (5x4) 0:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 24:33 (5x4) 1:2 Евангелиста (Цукер, Каррье) – 56:48 (5x5)
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер и Брок Бёзер.
За «Нэшвилл» единственный гол забил Люк Евангелиста.
По итогам третьего матча «Ванкувер» вышел вперед в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 29 апреля.
Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3-0), «Каролина» — «Айлендерс» (3-0), «Флорида» — «Тампа» (3-0), «Бостон» — «Торонто» (2-1), «Даллас» — «Вегас» (0-2), «Виннипег» — «Колорадо» (1-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-1).
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