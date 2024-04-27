Анже Копитар установил новый рекорд «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе первого периода впереди гости — 0:1.

В этом матче принимает участие нападающий хозяев Анже Копитар, проводящий 95-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю словенский форвард вышел на чистое первое место в истории «Кингз», установив новый клубный рекорд, превзойдя достижение канадского нападающего Люка Робитайла (94).

Для защитника американской команды Дрю Даути этот матч стал 93-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя показатель целой группы хоккеистов, в которую входят голкипер Джонатан Куик, а также нападающие Дастин Браун и Дэйв Тэйлор (по 92).