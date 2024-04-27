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Овечкин спас «Вашингтон» после броска Шестёркина по пустым воротам. Видео

Овечкин спас «Вашингтон» после броска Шестёркина по пустым воротам. Видео
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Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

За 20 с лишним секунд до окончания матча произошёл курьёзный момент. «Вашингтон» уступал сопернику со счётом 1:3 и находился на площадке без вратаря, пытаясь спасти встречу. Далее шайба попала во владение российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который сразу же попытался нанести бросок по пустым воротам соперника, однако на пути шайбы стал его соотечественник, российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, смахнувший в полёте шайбу рукой.

ВИДЕО.

Напомним, Овечкин в трёх матчах серии результативными действиями отличиться не сумел. Счёт в противостоянии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс».

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