Панин рвал и метал. Игрок «Северстали» расквасил ему нос

Григорий Панин – жёсткий защитник, который и вырубить может, и подраться. Его репутация хорошо известна в КХЛ. Но в матче с «Северсталью» «наехал» не он, а на него. Капитану «Салавата» в драке разбили лицо, но его команда всё равно выиграла.

Неделю назад «Салават Юлаев» проиграл на выезде в Череповце. Ответный матч в Уфе тоже развивался в пользу команды Андрея Разина – счёт открыл Егор Яковлев, доработав момент на пятачке.

А буквально через пять минут тот же Яковлев едва не попал под зубодробительный хит Панина на чистом льду. Нападающий успел увернуться, Панин задел его лишь по касательной и сам не удержал равновесие, свалившись под ноги ещё одному игроку «Северстали». Но Яковлев всё равно решил разобраться с обидчиком. Форвард сбросил перчатки и устремился к Панину. Короткая, но зрелищная драка закончилась разбитым в кровь носом капитана «Салавата».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Эмоции Панина были понятны – его команда упустила нить игры и уступает в счёте, его победили в драке. На скамейке он со всего размаху швырнул шлем в стойку с клюшками и скрылся в подтрибунном помещении. Правда, вскоре его заставили вернуться и поехать на скамейку штрафников, но Панин по-прежнему истекал кровью, и в итоге его отпустили обработать раны.

«Северсталь» Андрея Разина – команда по-спортивному наглая, задорная, не признающая авторитетов. Бьётся в каждом матче, играет красиво, в охотку, и до сегодняшнего дня имела победную серию из четырёх игр. Но, видимо, в данном случае Яковлев перестарался в желании показать, что его команда никого не боится. Потому что «Северсталь» контролировала игру, но после драки всё пошло не по плану.

Заведённый травмой капитана, «Салават» в считанные минуты счёт сравнял, а в третьем периоде добил соперника. Сказали своё слово лидеры – Умарк и Сошников, наконец сработало большинство. Игроки «Северстали» пытались устроить ещё несколько стычек, но это только им мешало, и вернуться в игру они не смогли. А Панин? Панин вернулся на лёд, провёл более пяти минут в третьем периоде и был на льду, когда Умарк забивал победный гол. Так что если его расквашенный нос в некоторой мере разозлил «Салават» и поспособствовал победе, наверное, можно пожертвовать парой царапин.