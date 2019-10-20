Ковальчук ответил на жёсткие слова тренера. Шикарный гол из «офиса Овечкина»

«Тупость. Они точно знают то, что должны были делать. Все понимают, что никто не совершенен, что ошибки неизбежны. Это спорт. Но когда вы делаете одни и те же ошибки, снова и снова, вы быстро обнаружите свои задницы на трибуне», — сказал главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после поражения от «Баффало», которое стало для «королей» третьим подряд. Слова эти относились к тройке Ильи Ковальчука, которая провела матч крайне неудачно, а сам российский ветеран заработал все три удаления своей команды и показатель полезности «-2».

«Это тупость». Тренер «Лос-Анджелеса» в гневе от ошибок звена Ковальчука Скоро они могут увидеть свои задницы на трибунах.

На такую критику любой честолюбивый человек, а уж спортсмен — тем более, должен был ответить незамедлительно. Ковальчук так и сделал, чем помог «Лос-Анджелесу» одержать важнейшую победу над одним из главных оппонентов в Западной конференции.

Матч с «Калгари» Илья начал всё в том же третьем звене, что и ранее — партнёрами россиянина стали Адриан Кемпе и Тревор Льюис. Благодаря раннему голу Тайлера Тоффоли калифорнийцы смогли почувствовать уверенность, а во втором периоде просто разорвали соперника. За неполные 9 минут второго отрезка «короли» трижды пробили голкипера «Флэймз» Дэвида Риттиха: уже на шестнадцатой секунде отличился Джефф Картер, а затем лидер «Кингз» Анже Копитар убежал от соперников в меньшинстве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Спустя ещё три минуты пришло время Ковальчука, который не потерял своего места в спецбригаде численного преимущества. Партнёры вывели Илью на бросок с «точки Овечкина» — Мартинес и Амадио сохранили шайбу под прессингом гостей, чем обеспечили для Ковальчука пространство и возможность запустить «ракету».



«Для нас очень важна игра в большинстве. Нужно находить возможность делать броски в створ ворот. Мы с Мартинесом смогли побороться и открыть коридор для Кови, который отлично бросил в касание», — сказал после матча Майкл Амадио.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

За второй период «Лос-Анджелес» перебросал «Калгари» со счётом 20 — 4, и на заключительную двадцатиминутку в воротах «огоньков» появился Кэм Тальбо. Бывший страж ворот «Эдмонтона» отразил все 8 выстрелов, а форвард Микаэль Баклунд лишил «сухаря» Джонатана Куика, но на итоговый результат это не оказало влияния. «Короли» прервали серию из трёх поражений, не допустив срыва в глубокую яму.



Отдельной интригой этого матча было взаимоотношение между звёздным защитником «Кингз» Дрю Даути и форвардом «Калгари» Мэттью Ткачуком, которые давно и искренне не любят друг друга. Данная вражда существует уже более двух с половиной лет (в 2017 году Ткачук ударил Даути локтем в лицо и получил двухматчевую дисквалификацию), и в предыдущем матче между этими командами она проявилась в полной мере: Даути, забив на выезде 8 октября победный гол в овертайме, показал жест, что не слышит болельщиков «Флэймз», которых обвинил в непатриотизме. «Фанаты моей родной страны наплевали на меня, канадца. Освистывали всю игру», — говорил тогда Даути, отмечая, что их любимец Ткачук является американцем.

Новый выпуск этого сериала не заставил себя долго ждать. В середине третьего периода Даути не отказал себе в удовольствии приложить Ткачука к борту, после чего на льду начался массовый «замес». Из образовавшейся кучи-малы Даути вылез несколько потрёпанным, но довольным: звёздный защитник не получил ни одной минуты штрафа, а его визави Ткачук был удалён до конца матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Что вы хотите, это такие матчи не бывают без порции братской любви. Это часть игры. Было приятно видеть, как Вагнер вступился за Даути и прыгнул в гущу событий. Даути — большой, жёсткий парень, который и сам может с этим справиться. Он живёт с этим, так что всё хорошо» — сказал после матча форвард «Кингз» Кайл Клиффорд.

«Нам очень помог ранний гол. Это лучший способ для старта игры — на скамейке все почувствовали облегчение. Затем пришло время взяться за работу, которую мы выполнили», — сказал довольный Тодд Маклеллан.

Статистика Ильи Ковальчука

Стоит добавить, что гол Ильи Ковальчука стал для него 436-м в НХЛ, и теперь он лишь на одну шайбу отстаёт от Павла Буре, который занимает четвёртое место в списке лучших российских снайперов в истории. При некотором везении Илья сможет догнать и Александра Могильного, у которого на 36 голов больше, чем у Буре. На второй строчке этого списка располагается Сергей Фёдоров (483), а позиции Александра Овечкина (663) выглядят недосягаемыми.