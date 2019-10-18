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«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 0:3 — обзор матча, Ковальчук провалил игру

Максим Замятин
Ковальчук достал фанатов «Лос-Анджелеса». Его губят игра в обороне и удаления
«Хет-трик имени Ковальчука» — три удаления за матч.
Хоккей / НХЛ 0

Приключения Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелес Кингз» продолжаются, и «усатый жук» Уилли Дежарден теперь абсолютно ни при чём. В предыдущем матче против «Каролины» у российского ветерана сломалось сразу три клюшки, что помешало Илье набрать очки, а заодно поспособствовало очередной неважной цифре в графе показателя полезности «-2».

На матч с «Баффало» Ковальчук снова вышел в третьем звене, получив в качестве партнёров центрфорварда Майкла Амадио и «крайка» Остина Вагнера. «Амадио — умный игрок, он быстрый и сильный, хорошо видит площадку, но за последние несколько матчей мы откатились назад. Наша бригада большинства должна быть лучше, в последних матчах мы не реализовывали лишнего. Над этим нужно работать», — сказал Ковальчук перед игрой, но вышло так, что именно его удаления помешали «королям» что-то предпринять.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Веси) – 02:36' (5x5)   0:2 Шири (Миттельштадт, Далин) – 05:20' (5x5)   0:3 Миттельштадт (Ристолайнен, Миллер) – 22:32' (5x4)

За пять минут игры «клинки» смогли дважды поразить ворота голкипера калифорнийцев Джека Кэмпбелла, и оба раза у «Кингз» на льду находился Илья Ковальчук. В эпизоде с первым голом Кейси Миттельштадта россиянин не был напрямую виноват, хотя особого усердия в обороне Илья не проявил.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Баффало».

Когда Конор Шири забивал второй гол, «короли» не успели за быстрой контратакой гостей, и Ковальчук был последним, кто приехал в собственную зону. Правда, справедливости ради стоит отметить, что и партнёры россиянина сыграли на редкость неудачно и пассивно, не сумев втроём остановить двух форвардов «Баффало».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Баффало».

Едва стартовал второй период, как Ковальчук получил малый штраф за неправильную атаку защитника «Сэйбрз» Расмуса Ристолайнена. Это большинство было реализовано всё тем же Кейси Миттельштадтом, и если бы хоккейные правила были не столь либеральными, то провинившийся игрок вполне мог получить за это ещё один минус по показателю полезности.

Видео можно посмотреть в «твиттере» KingsGifs.

Всего за матч Ковальчук получил три малых штрафа, два из которых были за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Илья не набрал очков и получил очередные «-2», а за последние пять матчей показатель полезности российского ветерана составил «-8».

Статистика Ильи Ковальчука

«Время выставить Ковальчука на драфт отказов», — грозно отметил в «Твиттере» болельщик MLB Insider Dinger. «За 2.57 до конца Ковальчук оформил хет-трик, получив третье удаление в матче. Ему выписали штраф за игру высоко поднятой клюшкой», — язвительно констатировала в «Твиттере» радиостанция из Баффало WGR 550.

«Это третий штраф Ковальчука сегодня. Он старается», — отметил болельщик в «твиттере» Jewels From The Crown. «Три фола клюшкой, дважды его тройка пропустила в равных составах», — констатировал обозреватель Джон Роузен.

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