Бешеный ураган в Америке развалил дом звезды НХЛ. Сегин счастлив, что жив

Форвард «Далласа» хотел получить за него $ 2 млн, но даже не вспомнил о деньгах, когда увидел разрушения.

20 октября по северу Техаса прокатился мощный ураган, под который попал и дом звезды НХЛ и «Даллас Старз» Тайлера Сегина. Команда только вернулась в город после выездной серии, но хоккеист не пострадал, потому что сейчас живёт в другом месте, а дом, который попал в эпицентр урагана, был выставлен на продажу.

Что случилось

Порывы ветра в Далласе достигали 178 км/ч, на севере города были разрушены многие дома и линии электропередач, деревья переламывались пополам, как тростинки, а машины переворачивались в воздухе. К счастью, стихия бушевала недолго и, по первым сообщениям, никто из жителей не погиб и не получил серьёзных травм.

«Я услышала, как ломаются деревья и завывает ветер, забралась в шкаф в спальне, и тут же у дома сорвало крышу. Слава богу, мы остались живы – пожарные вовремя подоспели и помогли нам выбраться из дома. Я даже не плакала, меня охватила паника», — рассказала один из очевидцев торнадо Тина Девлин.



Однако около 100 тысяч людей остались без электричества, в городе открыли центр чрезвычайных ситуаций для временного размещения людей, лишившихся жилья, а некоторые школы отменили занятия в понедельник.

Дом Сегина

Серьёзный ущерб был причинён и дому Тайлера Сегина, он сам сообщил об этом в «Твиттере». Нападающий трижды переезжал за время выступления в «Далласе», и это в конечном итоге ему помогло. Сначала он жил в бывшем доме Майка Модано, потом купил новый особняк, который до этого принадлежал игроку в гольф.



«Спасибо всем, кто писал мне сегодня, со мной всё в порядке. К счастью, этот дом выставлен на продажу, а я уже переехал в новый дом. Я только что был в этом районе, выглядит всё очень грустно. Молюсь за всех, кто пострадал от торнадо», — написал хоккеист, приложив фотографии руин особняка.

Он выставил второй дом на продажу весной 2019 года за $ 2,25 млн. Дом шикарный – в подвале располагался кинотеатр, во дворе — поле для мини-гольфа, фонтаны и водопады, бассейн и даже джакузи на 16 человек.

Сегин лично продумывал обновления интерьера, а в некоторых комнатах даже сам проводил ремонт. Все труды хоккеиста пошли прахом, как и надежды выручить за дом солидную сумму. Но главное, все остались живы, а деньги – дело наживное. Тем более Сегин зарабатывает $ 9,85 млн в год и без средств к существованию точно не останется.