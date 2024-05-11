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Владимир Тарасенко вошёл в топ-15 россиян по матчам в Кубке Стэнли

Владимир Тарасенко вошёл в топ-15 россиян по матчам в Кубке Стэнли
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Эван Родригес (дубль), Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него это 105-й матч в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 15-е место среди россиян, сравнявшись с Сергеем Немчиновым.

Следующей целью Тарасенко является позиция Сергея Брылина — 109. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову — 183.

Напомним, благодаря сегодняшнему голу Тарасенко также вышел на чистое пятое место по голам в плей-офф среди россиян, обойдя Алексея Ковалёва.

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