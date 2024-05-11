Макдэвид вплотную приблизился к достижению Малкина в истории Кубка Стэнли

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт второй период, счёт в матче 2:2.

Звёздный нападающий гостей Коннор Макдэвид отметился к этой минуте двумя результативными передачами. Таким образом, 27-летний канадец продлил свою ассистентскую серию до семи матчей со старта плей-офф, что является повторением исторического рекорда «Ойлерз», который ранее установил Марк Мессье. Также всего лишь четыре хоккеиста в истории Кубка Стэнли отметились более длинными из аналогичных серий: Бобби Орр (11 матчей в 1972 году), Евгений Малкин (8 матчей в 2013 году), Джо Сакик (8 матчей в 1997 году) и Флеминг Маккелл (8 матчей в 1958 году).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида, с учётом этой игры, 15 (1+14) очков в семи матчах.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».