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Макдэвид вышел на пятое место в истории «Ойлерз» по количеству матчей в КС с 2+ очками

Макдэвид вышел на пятое место в истории «Ойлерз» по количеству матчей в КС с 2+ очками
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади второй период, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 04:14 (5x4)     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:56 (5x4)     2:1 Бёзер (Суси, Задоров) – 20:51 (4x4)     2:2 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:15 (4x4)     3:2 Задоров (Миллер) – 38:17 (5x5)     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 45:27 (5x5)    

Звёздный нападающий гостей Коннор Макдэвид отметился к этой минуте двумя результативными передачами.

Таким образом, этот матч стал 29-м в карьере 27-летнего канадца в плей-офф НХЛ, в котором он записал на свой счёт более одного очка. По этому показателю он вышел на пятое место в истории «Ойлерз», сравнявшись с Эсой Тикканеном. Следующей целью Макдэвида является Гленн Андерсон (50 матчей). Лидером всех времён по этому показателю в истории «нефтяников» является легендарный Уэйн Гретцки (73 матча).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида, с учётом этой игры, 15 (1+14) очков в семи матчах.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».

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