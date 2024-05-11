Макдэвид вышел на пятое место в истории «Ойлерз» по количеству матчей в КС с 2+ очками

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент позади второй период, счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий гостей Коннор Макдэвид отметился к этой минуте двумя результативными передачами.

Таким образом, этот матч стал 29-м в карьере 27-летнего канадца в плей-офф НХЛ, в котором он записал на свой счёт более одного очка. По этому показателю он вышел на пятое место в истории «Ойлерз», сравнявшись с Эсой Тикканеном. Следующей целью Макдэвида является Гленн Андерсон (50 матчей). Лидером всех времён по этому показателю в истории «нефтяников» является легендарный Уэйн Гретцки (73 матча).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида, с учётом этой игры, 15 (1+14) очков в семи матчах.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Кэнакс».