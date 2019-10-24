В Америке крутят сейв Василевского на последней секунде! Кросби уже видел гол

Всё-таки не зря говорят, что российская вратарская школа – одна из лучших в мире. Талантливых голкиперов в России пруд пруди, а многие из них уже довольно давно выступают в НХЛ. Один из самых ярких примеров – страж ворот «Тампы» Андрей Василевский.

25-летний воспитанник «Салавата Юлаева» в своё время «съел» в «Тампе» Бена Бишопа, после чего стал железным первым номером «молний». Прошедшим летом уфимец подписал с «Лайтнинг» новый контракт на восемь лет. За это время россиянин заработает $ 76 млн. То есть в год он будет получать в среднем $ 9,5 млн. Солидно? Более чем.



От матча к матчу Василевский доказывает, за что клуб из Флориды не зря платит ему такие деньги. Нет, к надёжной игре Андрея все давно привыкли, вратарь демонстрирует её регулярно. Но порой Вася, как называют хоккеиста партнёры и друзья, совершает такие умопомрачительные спасения, что впору хвататься за голову.



Взять хотя бы последний матч «молний» с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» это поражение стало третьим кряду.

Кучеров — в третьем звене. Есть ли в НХЛ ещё звезды, с которыми так обращаются? Никита не жаловался, а Василевский «божил» в воротах.

«Молнии» вышли вперёд за минуту до окончания третьего периода усилиями Виктора Хедмана, однако в оставшееся время «Питтсбург» успел создать блестящий момент для того, чтобы сравнять счёт. Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» Андрей Василевский невероятным образом поймал шайбу на самой линии. После видеопросмотра арбитры подтвердили, что шайба не пересекла линию ворот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

Как он это делает? Первое выражение, которое приходит в голову после увиденного. Складывается ощущение, что Василевский чувствует каждый эпизод спинным мозгом и заранее способен предугадать, куда в этот раз полетит шайба. Иначе подобные вещи объяснить сложно.



Жаль, что за «пингвинов» снова не играл травмированный российский нападающий Евгений Малкин. Иначе он наверняка по достоинству оценил бы этот эпизод. Но и без Малкина нашлись люди, которые прокомментировали увиденное.



Речь о капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби, который подумал, что гол был. «Со льда казалось, что шайба побывала в воротах. Возможно, мы выдавали желаемое за действительное. Похоже, что шайба была в ловушке голкипера, но на долю секунды это выглядело так, словно шайба побывала за линией», — заявил Кросби.



Нет, Сидни, шайбы в воротах не было, что отчётливо видно на повторе. Судьи приняли абсолютно правильное решение. Разочарование звёздного канадца можно понять, ведь его команда проиграла, а сам Кросби всегда привык видеть шайбы в воротах соперников. Но выдавать желаемо за действительное всё же не надо.



Нет сомнений, что в ближайшем будущем мы увидим ещё много подобных спасений в исполнении российского вратаря. Но пока хочется долго смаковать увиденное в игре с «Пингвинз». Потому что это реально круто. К слову, Василевского признали первой звездой игрового дня. И это абсолютно справедливо.