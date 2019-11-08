Овечкин всё ближе к рекордам Гретцки! Сдедал дубль, ему улыбались даже соперники

В солнечную Флориду «Вашингтон» приехал, имея в активе комфортную серию из четырёх побед. Эта встреча с «пантерами» и их стражем ворот Сергеем Бобровским была для «столичных» первой в сезоне, и вряд ли Бобровский будет вспоминать её с удовольствием.
Неприятности для «Пантерз» начались с самого старта игры, поскольку уже на 25-й секунде встречи защитник гостей Джон Карлсон открыл счёт. Американец, которого Овечкин прозвал «Джон Норрис» за лидерство в споре защитников, удачно доработал на патячке, чем задал тон всему матчу.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Ближе к концу первого периода у скамейки запасных «Кэпиталз» случился забавный эпизод, когда в борьбе за шайбу сошлись Александр Овечкин и бывший форвард «Вашингтона» Бретт Коннолли, о котором все бывшие одноклубники сохранили самые тёплые воспоминания. Овечкин негрубо толкнул Коннолли, который не стал лезть в драку с капитаном «Вашингтона», а лишь улыбнулся, глядя на Александра.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Яна Оланда.
Благодаря шайбам Ватрано, упомянутого Коннолли и Александра Баркова «Флорида» ушла вперёд, но у «столичных» нашёлся человек, умело организовавший возвращение. В середине второго периода Овечкин забил свой гол за карьеру за номером 670, воспользовавшись потрясающей поперечной передачей Евгения Кузнецова.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Прошло ещё шесть минут, и Овечкин оформил дубль. На этот раз гол получился достаточно курьёзным, но именно он помог «Вашингтону» сравнять счёт. Шайба после наброса Александра на пятачок срикошетила от защитника хозяев Маккензи Уигара и оказалась в воротах Бобровского. До рекорда Гретцки россиянину осталось забить 223 гола.
Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
«Флорида» снова вышла вперёд усилиями Евгения Дадонова, реализовавшего большинство за минуту до конца второго периода, но «Вашингтон» явно не настроен был упускать победу в этом матче. Благодаря дублю Тома Уилсона «столичные» сначала перевели встречу в овертайм, а затем и поставили во встрече точку.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
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