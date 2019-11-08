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«Флорида» — «Вашингтон» — 4:5 ОТ — обзор матча, Овечкин оформил дубль

Максим Замятин
Овечкин всё ближе к рекордам Гретцки! Сдедал дубль, ему улыбались даже соперники
А передача Кузнецова в первой шайбе — это что-то фантастическое.
Хоккей / НХЛ 0

В солнечную Флориду «Вашингтон» приехал, имея в активе комфортную серию из четырёх побед. Эта встреча с «пантерами» и их стражем ворот Сергеем Бобровским была для «столичных» первой в сезоне, и вряд ли Бобровский будет вспоминать её с удовольствием.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Кемпны, Овечкин) – 00:25' (5x5)   1:1 Ватрано – 01:55' (5x5)   2:1 Коннолли (Строльман, Бойл) – 14:26' (5x5)   3:1 Барков (Дадонов) – 20:27' (5x5)   3:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 26:13' (5x4)   3:3 Овечкин (Орлов, Бекстрём) – 32:14' (5x5)   4:3 Дадонов (Юбердо, Барков) – 38:59' (5x4)   4:4 Уилсон (Кузнецов) – 40:44' (5x5)   4:5 Уилсон (Карлсон, Кузнецов) – 60:17' (3x3)

Неприятности для «Пантерз» начались с самого старта игры, поскольку уже на 25-й секунде встречи защитник гостей Джон Карлсон открыл счёт. Американец, которого Овечкин прозвал «Джон Норрис» за лидерство в споре защитников, удачно доработал на патячке, чем задал тон всему матчу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Ближе к концу первого периода у скамейки запасных «Кэпиталз» случился забавный эпизод, когда в борьбе за шайбу сошлись Александр Овечкин и бывший форвард «Вашингтона» Бретт Коннолли, о котором все бывшие одноклубники сохранили самые тёплые воспоминания. Овечкин негрубо толкнул Коннолли, который не стал лезть в драку с капитаном «Вашингтона», а лишь улыбнулся, глядя на Александра.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» Яна Оланда.

Благодаря шайбам Ватрано, упомянутого Коннолли и Александра Баркова «Флорида» ушла вперёд, но у «столичных» нашёлся человек, умело организовавший возвращение. В середине второго периода Овечкин забил свой гол за карьеру за номером 670, воспользовавшись потрясающей поперечной передачей Евгения Кузнецова.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Прошло ещё шесть минут, и Овечкин оформил дубль. На этот раз гол получился достаточно курьёзным, но именно он помог «Вашингтону» сравнять счёт. Шайба после наброса Александра на пятачок срикошетила от защитника хозяев Маккензи Уигара и оказалась в воротах Бобровского. До рекорда Гретцки россиянину осталось забить 223 гола.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Флорида» снова вышла вперёд усилиями Евгения Дадонова, реализовавшего большинство за минуту до конца второго периода, но «Вашингтон» явно не настроен был упускать победу в этом матче. Благодаря дублю Тома Уилсона «столичные» сначала перевели встречу в овертайм, а затем и поставили во встрече точку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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