Кузнецов нарисовал хет-трик для Враны. «Вашингтон» никуда без русских!

На стыке октября и ноября «Вашингтон» очень горяч. Команда Тодда Рирдена выиграла семь матчей из восьми последних и забралась на промежуточное первое место в общей таблице НХЛ. «Кэпиталз» играют красиво и результативно, а лидер «столичных» Александр Овечкин каждый матч переписывает какой-нибудь рекорд.

Они играют, как «Русская пятёрка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период А Овечкин снова поднялся в историческом хит-параде.

Но главная цель по-прежнему выглядит для Ови труднодостижимой, и даже обидно, что из шести шайб «Вашингтона» в ворота «Баффало» в предыдущей встрече ни одна не осталась за авторством главного русского снайпера НХЛ. Впрочем, Овечкин своё наверстает, сомневаться не приходится.

Очередной матч «Вашингтон» проводил на домашнем льду против «Калгари». Для «огоньков» эта встреча стала уже пятой подряд на выезде, и второй за два дня – менее суток назад «Флэймз» добились успеха в Коламбусе. Так что от «Кэпиталз» стоило ожидать более активных действий, но открыть счёт во встрече удалось гостям. «Калгари» помогла ошибка Дмитрия Орлова, который за своими воротами подарил шайбу Мэттью Ткачуку, тот переадресовал её на Эндрю Манджапане, и канадец уверенно разобрался с Ильёй Самсоновым.

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«Вашингтон» пропустил ненужную шайбу, но исправиться за Орлова уже через пять с небольшим минут сумел Евгений Кузнецов. Российский нападающий улетел в контратаку на ворота Кэма Тальбо и сделал выверенную передачу на Якуба Врану. Чех не промахнулся из выгодной позиции.

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Спустя ещё немного времени, «Вашингтон» уже вёл в счёте. Орлов и Кузнецов разыграли шайбу в зоне «Калгари», а точный бросок нанёс Врана, оформивший дубль.

Впрочем, «Калгари» и не думал сдаваться. «Огоньки» смогли отыграться за пару секунд до сирены на первый перерыв. После дальнего броска Оливера Чюлингтона клюшку на пятачке подставил Элиас Линдхольм. Кстати, эта позиционная атака «Калгари» началась после ещё одного неудачного действия Орлова в средней зоне. Таким образом за один период российский защитник «напожарил» в двух моментах, которые привели к голу, но сумел поучаствовать во второй шайбе своей команды.

Во втором периоде «Вашингтон» заиграл гораздо быстрее, стал чаще создавать опасные моменты, «Калгари» держался изо всех сил. Мог забросить очередную шайбу Александр Овечкин, но не сумел выиграть дуэль у Кэма Тальбо после выхода «1 в 1».

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Зато в похожей ситуации удачливее оказался Якуб Врана на 35-й минуте матча. Чешский форвард в одиночестве убежал к воротам Тальбо и немного неуклюже, но переиграл голкипера, оформив хет-трик. Для Враны эта шайба стала не только третьей в матче, но и пятой в последних двух игр, и снова чеху ассистировал Кузнецов, точно выбросивший шайбу на крюк партнёру из своей зоны.

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В самом начале третьего периода «Вашингтон» сумел закрепить успех. «Столичные» реализовали большинство усилиями Ларса Эллера и сняли практически все вопросы о победителе матча. По такой игре «Калгари» было отыграться очень сложно, и «огоньки» не смогли совершить чудо. «Кэпиталз» довели дело до очередной победы, и закрепились на первом месте в общей таблице лиги.

Александр Овечкин не сумел отличиться во втором матче кряду, и в этой игре вовсе остался без набранных очков. Не лучший матч провёл Дмитрий Орлов, добавивший к двум своим результативным ошибкам удаление за выброс шайбы на последней минуте матча. Зато нет вопросов к Илье Самсонову и Евгению Кузнецову. «Вашингтон» продолжает побеждать всякий раз, когда российский голкипер выходит в старте, в этот раз в активе Ильи 22 сейва. Кузнецов же и вовсе стал одним из героев встречи, без его точных передач Якуб Врана не смог бы оформить свой первый хет-трик в НХЛ.