Макдэвид выдал суперматч, набрав 6 очков! НХЛ подозревает, что он не человек

«Эдмонтон» — команда Коннора Макдэвида, и это не просто клише. Нападающий на пару с Леоном Драйзайтлем солируют в «Ойлерз», а все остальные довольствуются ролью массовки. Эта парочка способна в одиночку решать результаты матчей, и решает. В игре с «Колорадо» Макдэвид набрал шесть очков, а Драйзайтль – ещё пять. Невольно задаёшься вопросом – Макдэвид вообще человек или всё-таки инопланетянин?

Для феерии Макдэвида с «Колорадо» был и дополнительный фактор – у «лавин» выбыли из строя два основных вратаря, а у третьего и четвёртого голкиперов не было шансов справиться с одним из лучших хоккеистов мира. Они и в НХЛ-то толком не играли – Адам Вернер провёл второй матч в карьере, а Антуан Бибо вообще сидел без игровой практики с начала октября (тогда он сыграл в АХЛ). Но кого волнуют проблемы соперника? Сегодня капитан «Эдмонтона» в очередной раз продемонстрировал своё мастерство, записав на свой счёт хет-трик (второй за последние пять дней) и три передачи. И всё это – за 40 минут игры.



Не зря игроки НХЛ в один голос говорят, что остановить Макдэвида невозможно. У него есть всё – сумасшедшая скорость, на которой он со свистом мчится сквозь соперников, потрясающее умение читать игру, когда одним маленьким движением отбирает шайбу и создаёт момент для партнёров, невероятный по точности и хитрости бросок.

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Макдэвид впервые в карьере набрал шесть очков за игру и стал первым игроком «Эдмонтона» за семь лет, кому удавался такой результативный матч. До рекорда клуба (Ганье в 2012 году набрал 8 очков) Коннор недотянул, но только потому, что в третьем периоде провёл всего четыре смены. Счёт был 6:2, и Типпет решил не добивать лежачего соперника.



Пять очков Драйзайтля тоже стали личным рекордом для немецкого хоккеиста. Он стал третьим игроком в истории «Эдмонтона» после Уэйна Гретцки и Райана Ньюджент-Хопкинса, кому удалось отдать пять результативных передач в одной игре. Драйзайтль продлил свою результативную серию до 11 матчей и продолжает лидировать в споре бомбардиров НХЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Хороший матч для всех нас. Я бы не хотел быть в стане соперников, но бывает, что ты не можешь ничего ему противопоставить, настолько он хорош. Иногда его просто не остановить», — сказал Драйзайтль.



Статистика Леона Драйзайтля в сезоне НХЛ — 2019/20

«Сейчас Макдэвид и Драйзайтль, вне сомнения, лучшие игроки лиги. Интересно, что в начале сезона Дэйв Типпет думал о том, чтобы разбить их связку. И все были в недоумении: он что, собирается разбить лучший дуэт в НХЛ? Теперь уже очевидно, что этого делать не нужно. С момента дебюта в НХЛ бросок Макдэвида стал ещё более смертельным, он может забивать с дистанции и вводить вратарей в заблуждение. Мы все знаем, как великолепно он катается и как здорово разыгрывает шайбу, но сейчас его бросок уничтожает вратарей. У него 14 голов в этом сезоне, и я верю, что он забьёт 50. Его бросок становится страшной проблемой для защитников соперника», — сказал эксперт TSN Крэйг Баттон.



«Шесть очков Коннора Макдэвида, включая хет-трик. ОН НЕ ЧЕЛОВЕК», — отмечают в «твиттере» НХЛ.

«В этом сезоне в НХЛ сыграли 722 игрока. У Коннора Макдэвида больше очков за два периода, чем у половины из них за весь сезон. Единственная причина, почему он в НХЛ, — лучше лиги просто нет», — восхитился ведущий NHL Network Майк Келли.



«Макдэвид с Драйзайтлем в курсе, что это вообще-то НХЛ?» — удивляется экс-игрок НХЛ и эксперт TSN Рэй Ферраро.



«Новости «Колорадо»: сегодня Макдэвид съел нас на ужин», — с горечью заключил болельщик «лавин» Энди.



Статистика Коннора Макдэвида в сезоне НХЛ — 2019/20