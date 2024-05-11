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ИИХФ запретила Федотову участвовать в международных турнирах, санкции применили и к ЦСКА

ИИХФ запретила Федотову участвовать в международных турнирах, санкции применили и к ЦСКА
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Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) запретил российскому голкиперу Ивану Федотову участвовать в Олимпийских играх и турнирах под эгидой организации на три года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Помимо этого, на хоккейный клуб ЦСКА были наложены санкции в виде двухлетнего запрета на проведение международных трансферов. Он будет действовать со дня ввода первоначального запрета на трансферы на один год — с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года.

6 мая дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ и наложил штраф на Федерацию хоккея России (ФХР).

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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