«Салават» спас матч за 6 секунд до сирены! Но его камбэк испортил Зарипов

Юбилей

«Зелёное дерби» празднует юбилей. Сегодня на льду «Уфа-Арены» состоялось 200-я встреча в истории между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» и 70-я – в рамках Континентальной хоккейной лиге. Уфимский клуб в преддверии этого события опубликовал общую статистику матчей.

Из действующих игроков лучшими бомбардирами являются Линус Умарк и Владимир Ткачёв, оба набрали по 26 очков. Но если Ткачёв у «Ак Барса» травмирован уже месяц после жуткого столкновения в игре с «Магниткой», то Умарк находится в строю и полной боевой готовности — пару дней назад он стал лучшим бомбардиром «Салавата» в КХЛ, обойдя Александра Радулова. «На такие матчи у тебя всегда есть силы, и ты всегда должен быть заряжен. Против таких команд, как «Ак Барс», играть легко, потому что это дерби и противостояние, к которому мы должны быть готовы», — сказал Умарк перед игрой.

Суперсейв Билялова

Но «зелёное дерби» – это всегда отдельная история, в которой не имеет никакого значения, есть ли у кого-то проблемы с игрой, результатами, травмами или чем-то ещё. Вот и «Ак Барс», несмотря на потерю Кормье и Петрова, а также отсутствие Ткачёва и ещё нескольких игроков, уже в первом периоде обозначил серьёзные притязания на победу.



Гости практически не позволяли сопернику атаковать с близкой дистанции, пожалуй, единственный серьёзный голевой момент «Салавата» впечатляюще нейтрализовал Тимур Билялов, сначала отбив бросок Умарка, а потом два добивания – Ларсена и Панина. Кажется, вратарь казанцев вознамерился бросить вызов Марку-Андре Флёри и Туукке Раску из НХЛ, которые на этой неделе подали заявки на сейв года.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

В НХЛ снова суперсейв! Раск вытащил шайбу из пустых ворот без помощи ловушки Игрок «Баффало» бросал наверняка, но вратарь «Бостона» никогда не сдаётся.

У «Салавата» же Метсола не выручал, дважды пропустив от синей линии. Сначала Роман Рукавишников забил свой первый гол за «Ак Барс» — на пятачке Метсоле закрывали обзор Олег Ли и Артём Гареев. Примечательно, что результативный балл за передачу набрал Никита Дыняк – вчерашний дебютант КХЛ, который в первой же игре поучаствовал в четырёх голах «Ак Барса». Затем сработало большинство казанцев – Альберт Яруллин пальнул от синей линии, в этом сезоне он отличается исключительно в матчах с «Салаватом».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Эмоции и камбэк «Салавата»

Во втором периоде «Салават» бросился в погоню, и только умопомрачительные действия Билялова не позволили хозяевам сравнять счёт. Но одну шайбу «Ак Барс» всё-таки пропустил – второе звено уфимцев начертило стремительную трёхходовку, и ворвавшийся в зону Майоров отдал передачу на подставление Арзамасцеву, который на всех парах мчался на ворота «Ак Барса» и вернул интригу в игру.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



Первое звено «Салавата» молчало, хотя в старании им не откажешь – один Умарк за второй период четырежды угрожал воротам Билялова. Хартикайнен же отличался в протоколе только удалениями – сначала ответил Мэттью Фрэттину, который блокировал его руками, а затем, во время стычки, завалил на лёд Станислава Галиева.

Но злость и удаления финна лишь подстегнули игроков «Салавата». Сначала они провели опасную контратаку в меньшинстве – Кадейкин отдавал Майорову под бросок в касание, но Билялов успел переместиться и отразить шайбу щитком, а затем уже сам Хартикайнен, выскочив из штрафбокса, создал момент для Умарка, и вновь был надёжен Билялов. Не просто так молодой воспитанник казанского хоккея является лидером КХЛ среди вратарей и отобрал у Адама Рейдеборна звание первого номера «Ак Барса».



В третьем периоде «Салават» сделал всё, чтобы завершить камбэк, но долгое время никак не мог пробить стену обороны соперника и Билялова. А за 10 минут до сирены Владислав Кара забросил третью шайбу Метсоле, чем сильно усложнил положение «Салавата Юлаева».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



К чести хозяев, они продолжили гнуть свою линию – а разве может быть иначе в таком принципиальном противостоянии? Страсти кипели, после очередной стычки «Салават» получил большинство и заставил Билялова дрогнуть ещё раз. Спецбригада уфимцев разыграла как по нотам – Ларсен отдал на Сошникова, тот бросил, а Маннинен подставил клюшку на пятачке.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



«Ак Барс» был в шести секундах от победы, практически потрогал её, но «Салават» спас матч и заставил гостей отложить празднования. Казалось, Умарк до сирены будет барражировать на синей линии, выискивая линию для броска, но он отдал Бурмистрову, а тот нашёл момент и выстрелил. С первым броском Билялов справился, а с добиванием лучшего снайпера КХЛ Никиты Сошникова – уже нет.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



«Салавату» можно поаплодировать за волевой камбэк, но победить им не удалось. Всё закончилось в серии буллитов, где точку поставил капитан казанцев Данис Зарипов. Победа в юбилейном матче, а также Чак-чак Cup – символический кубок, созданный специально для «зелёного дерби» в этом сезоне, переходит во владение «Ак Барсу». Казанцы выиграли шестой матч подряд и ещё больше оторвались от преследователей в турнирной таблице.



Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2019/20