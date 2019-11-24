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Квартальнов — о победном буллите: сказал Зарипову: поцелую тебя, если забьёшь

Квартальнов — о победном буллите: сказал Зарипову: поцелую тебя, если забьёшь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

«Хорошая игра, интересная. Жалко, что в концовке, за шесть секунд, у нас не получилось дотерпеть. Такие игры надо стараться завершать победой. Отдам должное «Салавату», который нашёл пути решения. Это им плюс. Всё решили буллиты, нам чуть больше повезло.

Я думаю, что первый период был хороший. Второй не понравился, было большинство. У нас было очень слабое большинство, было мало бросков. Можно было решить исход. Надо уметь играть такие игры.

Серия буллитов? Поставили Лямкина, он забил важный гол. Решил момент парень. Что сказал Зарипову? Я ему сказал: «Я тебя поцелую, если забьёшь», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».

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