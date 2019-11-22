В НХЛ снова суперсейв! Раск вытащил шайбу из пустых ворот без помощи ловушки

Буквально позавчера мы вместе со всем хоккейным миром восхищались нереальным сейвом Марка-Андре Флёри. Голкипер «Вегаса» в матче с «Торонто» попросту украл гол у Ника Петана, не позволил «листьям» сравнять счёт и принёс «золотым рыцарям» победу.

Даже на ТВ изменился счёт, но Флёри обломал всех! Его сейв уже стал вирусным Игроки «Торонто» уже начали праздновать гол, как вдруг вратарь «Вегаса» в прыжке достал шайбу из пустого угла.

Агент Флёри назвал фантастическое спасение своего агента «сейвом столетия», и многие были с ним солидарны в оценке этого эпизода. Можно ли было предположить, что всего через два дня у Цветочка появится достойный конкурент в борьбе за самое огненное спасение сезона?

Вызов канадцу бросил Туука Раск. Надёжный и стабильный финн, один из лучших игроков прошлого плей-офф, редко отличается экстраординарными сейвами, но в игре «Бостона» и «Баффало» Раск показал, что ему вовсе не чужды эффектные спасения.



В одном из эпизодов третьего периода при счёте 3:1 в пользу «Брюинз» Туука остался без клюшки и вообще, казалось бы, упустил шайбу из виду. Эван Родригес бросал наверняка, в пустой угол и на хорошей высоте, но…

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Бостон Брюинз».



Раск невероятным образом поймал шайбу, вытянув правую руку. Поймал не ловушкой, а блином, что добавляет сто очков эффектности этого сейва. Фантастическая игра финна, лишний раз доказывающая, что никогда нельзя сдаваться! Очень круто, что НХЛ в этом сезоне радует не только высокой результативность, но и с завидной регулярностью подкидывает шикарные вратарские подвиги.



Во многом благодаря вдохновенной игре своего голкипера (и не только в этом эпизоде) «Бостону» удалось довести матч с «клинками» до победы. Раск отразил 36 бросков, из них 13 – в третьем периоде, когда «Баффало» бросил все силы на то, чтобы отыграться. Брэндон Монтур всё-таки пробил Тууку уже после гениального сейва, но если бы не то спасение, то «Бостону» бы ни за что не удалось добраться до успеха в основное время.

Помимо Раска в очередной раз героями встречи стали форварды «мишек» Брэд Маршан и Давид Пастрняк. Первый сделал дубль и вышел на третье место в гонке бомбардиров регулярки (больше очков только у невероятной связки из «Эдмонтона»), а Пастрняк отличился уже в двадцатый раз в сезоне и укрепил своё лидерство в списке снайперов.

Пастрняк первым в сезоне забросил 20 шайб, Овечкин отстаёт на пять голов

«Бостон» выглядит одной из самых стабильных команд сезона, и в плей-офф «мишки» вне всяких сомнений снова будут в числе главных фаворитов Кубка Стэнли. И если Пастрняк с Маршандом также будут продолжать «выжигать» лёд, а Раск – творить чудеса в воротах, то у «Бостона» всё может получиться.