Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль добились очередного результативного достижения.



Макдэвид первым в сезоне набрал 50 очков, сделав две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). В активе канадского хоккеиста стало 51 (19+31) очко в 29 матчах сезона. Его одноклубник Леон Драйзайтль сделал дубль, теперь у немца 50 (18+32) очков в 29 матчах. За последние 25 лет до них только пять игроков набирали 50 очков менее, чем за 30 матчей — Марио Лемье, Яромир Ягр, Петер Форсберг, Рон Фрэнсис и Сидни Кросби.



Всего в активе Макдэвида и Драйзайтля 101 (37+64) балл на двоих, оба хоккеиста лидируют в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ.



Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2019/20