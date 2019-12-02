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Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах

Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах
Хоккей / НХЛ 0

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль добились очередного результативного достижения.

Макдэвид первым в сезоне набрал 50 очков, сделав две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). В активе канадского хоккеиста стало 51 (19+31) очко в 29 матчах сезона. Его одноклубник Леон Драйзайтль сделал дубль, теперь у немца 50 (18+32) очков в 29 матчах. За последние 25 лет до них только пять игроков набирали 50 очков менее, чем за 30 матчей — Марио Лемье, Яромир Ягр, Петер Форсберг, Рон Фрэнсис и Сидни Кросби.

Всего в активе Макдэвида и Драйзайтля 101 (37+64) балл на двоих, оба хоккеиста лидируют в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2019/20

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