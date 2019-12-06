«Он собирается стать великим игроком». В «Каролине» в восторге от Свечникова

Андрей Свечников продолжает покорять НХЛ. 19-летний российский нападающий в свой второй сезон в сильнейшей лиге мира стал ключевым игроком симпатичной «Каролины» и тащит «ураганов» за собой. Свечников провёл крутой ноябрь, в ходе которого выдал девятиматчевую серию с набранными очками, да и вообще лишь три раза уходил со льда без результативных баллов. На стыке осени и зимы Андрей слегка притормозил, в трёх играх заработал лишь одну голевую передачу, и это моментально отразилось на всей «Каролине» — «ураганы» потерпели в этих матчах два сухих поражения. Но стоило Свечникову снова напомнить о себе, как ожили и «Харрикейнз».

В домашнем матче с «Сан-Хосе» Андрей не стал долго ждать и открыл счёт уже на первой минуте встречи. В этом эпизоде классно сыграл Уоррен Фёгеле, обокравший Брента Бёрнса и выложивший пас на Свечникова, который на пятачке мастерски разобрался с Аароном Деллом.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Этот гол стал для Свечникова 12-м в сезоне, больше него в НХЛ из россиян сейчас забивают только Овечкин и Панарин. Впрочем, «Сан-Хосе» не слишком долго находился в роли проигрывавшей стороны. Через шесть с небольшим минут после гола Свечникова фестиваль блистательных передач продолжил Джо Торнтон, выложивший шайбу для Маркуса Сёренсена. Тот не промахнулся по пустым воротам.



После этого игра успокоилась, и следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать до середины матча. К их радости, забили «ураганы». Фёгеле и Джейк Гардинер разыграли классную «стеночку» на скорости, а с выходом из своей зоны партнёрам помог Свечников, тоже заработавший результативную передачу в этом моменте.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Таким образом у лучшего бомбардира «Каролины» стало 31 (12+19) очко в 29 матчах. Любопытно, что в прошлом сезоне до третьего десятка Свечников добрался только в 69-й игре. Невероятный прогресс!



Сразу после этой шайбы в игре вспыхнули страсти. «Сан-Хосе» пошёл отыгрываться, и в одном из моментов Джо Торнтон, стремясь сыграть на добивании, с явным запозданием ударил по ловушке Петра Мразека. Чешский вратарь отмахнулся своей «гитарой», на что Джамбо ответил точным правым хуком и свалил Мразека с ног. Разумеется, завязалась потасовка, Торнтон тоже пропустил неприятный удар от Гардинера, а по итогам этого эпизода ветеран заработал четыре минуты штрафа. «Это был дешёвый поступок с его стороны, а я бывал и в худших переделках», — прокомментировал Мразек действия Торнтона.

«Сан-Хосе» отбился в меньшинстве, а за 18 секунд до конца второго периода снова сравнял счёт, усилиями Логана Кутюра. 2:2 на табло в итоге продержалось до конца основного времени, овертайм оказался безрезультативным, а в серии буллитов на авансцену снова вышел Свечников. Российский лидер «ураганов» стал единственным, кто реализовал свою попытку, и изящества и мастерства ему было не занимать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролина Харрикейнз».



«Я думаю, что он просто становится всё лучше и лучше, всё более уверенным в своих способностях к игре. С ним трудно справиться. Вот почему он собирается стать великим игроком», — такой лестный комментарий получил Свечников после игры от главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.