Судья НХЛ попал в больницу. В него на полном ходу врезался Овечкин

Встреча лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка и лучшего голеадора современности Александра Овечкина — это всегда интересно. В нынешнем регулярном чемпионате «столичные» и «мишки» уже играли друг с другом в середине ноября, и тогда Овечкин промолчал, а Пастрняк — забил, но хоккеисты «Кэпиталз» смогли добыть победу в серии буллитов.



«Я рад за парней, которые добиваются хороших результатов. Лига изменилась. Нельзя постоянно оставаться номером один. В какой-то момент кто-то вас обгонит, а тебе только и остаётся, что стараться делать всё возможное, чтобы поддерживать темп. Думаю, что Пастрняк показывает отличный хоккей в этом году, у «Бостона» отличное первое звено — Маршан, Бержерон и Паста. У Давида великолепный бросок, он хорошо катается. В этом году он вышел на новый уровень», — пел рулады чеху Овечкин перед началом игры.



«Овечкин отстаёт на 4 гола? Для Ови это ничто, это не дистанция. Даже глупо говорить о том, что он — великолепный снайпер, который делает своё дело на протяжении многих лет. Все знают, на что способен Овечкин. Это ключевой игрок соперника, к действиям которого мы должны быть готовы», — заявил в ответ Пастрняк.



«Вашингтон» до старта матча шёл на первом месте в лиге (49 очков), «Бостон» — на втором (46), и помимо снайперской дуэли эта битва имела и важный турнирный характер, а также давала солидный психологический стимул.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В том, что Пастрняк действительно обладает великолепным броском, болельщики «Кэпиталз» смогли убедиться уже в середине первого периода. Защитник «Бостона» Чарли Макэвой удобной диагональной передачей нашёл чеха на дальней штанге, и хотя голкипер Брэйден Холтби успел переместиться и закрыть ближний угол, шайба всё равно нашла лазейку и влетела под перекладину.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Столичные» ответили на это во второй двадцатиминутке и сделали это красиво. Первый гол Ти Джея Оши, забитый в большинстве, был вполне обычным, а вот вторая шайба получилась просто на загляденье. Евгений Кузнецов «запустил» американца в сольный проход передачей под чужую синюю линию, и Оши не подкачал: защитники Макэвой и Клифтон остались не у дел, и даже не смогли нарушить правила так, чтобы остановить краснощёкого форварда.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Бостон» смог отыграться усилиями Тори Круга, точно выстрелившего от синей линии на старте третьего периода, но равный счёт не продержался и двух минут. Никлас Бекстрём проявил потрясающее терпение и чувство партнёра, очень долго держа шайбу в чужой зоне, но это привело к тому, что Джон «Норрис» Карлсон получил пас-конфету и мощно бросил в касание — голкиперу «Брюинз» Галаку можно было только посочувствовать.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Шайба Карлсона стала победной. «Вашингтон» выиграл, несмотря на шесть малых штрафов в матче против соперника, который очень неплохо реализует численный перевес. Гол Патриса Бержерона в первом периоде мог переписать сценарий этого матча, но взятие ворот было отменено после просмотра на предмет офсайда.



«Это была неоднозначная игра со взлётами и падениями. Но победила лучшая команда, а эти два очка имеют большое значение. В субботу «Вашингтону» предстоит матч с «Тампой» — посмотрим, что случиться в этой встрече», — отметил автор Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.



Что же касается Александра Овечкина, то он ни разу не бросил в створ ворот (впервые в сезоне), а в одном из эпизодов вывел из строя одного из главных арбитров. Спеша в угол площадки к борьбе за шайбу, Александр толкнул в спину судью Джона Макайзейка, который после этого был отправлен в больницу на обследование. Примечательно, что менее месяца назад от Овечкина досталось другому арбитру: в матче с «Рейнджерс» российский капитан «Вашингтона» нечаянно попал шайбой в голову судье Фурману Сауту, после чего тому пришлось накладывать швы.

