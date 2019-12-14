«Сумасшедшие ощущения!» Вратарь финнов забил гол броском от своих ворот

Всё внимание в Москве сегодня приковано к матчу между лидером общего зачёта Евротура Чехией и Россией, а между тем в первой игре дня произошло чумовое событие, которое нельзя обойти стороной. Вратарь сборной Финляндии Франс Туохимаа забил гол Швеции! Да не как бывает чаще всего, что на него записали автогол шведов, а сам прицелился и бросил от ворот до ворот.

Шведы открыли счёт во втором периоде, но затем пали под напором финнов. Пульюярви и Карьялайнен ко второму перерыву превратили 0:1 в 2:1, а Аалтонен окончательно охладил соперника в начале третьего периода, забив третий гол в ворота Ларса Юханссона.



Шведы надеялись на спасение в концовке и поменяли голкипера на шестого полевого. Валттери Пуустинен поразил пустые ворота, но Юханссон на лёд всё равно не вернулся. И за полторы минуты до финальной сирены забил вратарь.

Финны выстроились на своей синей линии, встречая соперника, Пяаярви не оставалось ничего другого, как при входе в зону прокинуть шайбу к лицевой линии, но в итоге она попала точно к Туохимаа. Голкипер при таком крупном счёте ничем не рисковал, к тому же у него было достаточно времени и пространства, чтобы нанести бросок. Туохимаа этим воспользовался и продемонстрировал невероятную точность. Шайба взмыла вверх, опустилась на лёд на середине площадки и поскакала в направлении ворот. Андре Петерссон пытался её догнать, но не успел. Сияющий Туохамаа как заправский снайпер проехался перед своей скамейкой запасных, отбивая кулачки партнёрам по команде.

Для 28-летнего голкипера это был первый матч за национальную команду – и сразу же гол, победа и 34 сейва! О таком дебюте можно только мечтать. «Это мой первый гол в карьере. Несколько раз я пытался забить, но не получалось. Вдвойне приятно, что это мой первый матч в карьере за сборную. Настоящее безумие, сумасшедшие ощущения. Сейчас это самый важный момент в моей карьере. Должен сказать, что мне повезло, но куда важнее, что мы сегодня выиграли. Буду ли я играть против сборной России? Без понятия, но мне хотелось бы сыграть», — сказал счастливый Туохамаа.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Гол вратаря? Супер, просто невероятно. Он здорово сыграл и смог забить гол. По-моему, это впервые в матче нашей сборной», — отметил главный тренер финнов Юкка Ялонен. Надо думать, он ни сколько не пожалел, что сделал ставку на неопытного вратаря.



«Впервые вижу, как вратарь забивает гол. Это невероятно, очень классный гол. Мы его поздравили – первый матч за сборную, и сразу же гол», — сказал нападающий Миро Аалтонен.



Турнирная таблица Евротура

