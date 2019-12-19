Просмотры, драка и разбитые кулаки. «Ак Барс» выиграл «зелёное дерби»

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Ничья по победам в «зелёном дерби»

Отчётное «зелёное дерби» стало уже третьим в регулярном чемпионате сезона-2019/20. Две предыдущих схватки состоялись в Уфе. В первом матче «Салават Юлаев» выдал едва ли не свой лучший матч в регулярке, выиграв у соперника со счётом 3:1. Команда Николая Цулыгина сыграла дисциплинированно и строго в обороне, по сути лишив «барсов» шансов на успех.

Во второй игре Уфа тоже выглядела прилично и даже сумела невероятным образом отыграться за в самой концовке матча. Сперва забил Маннинен, а за шесть секунд до сирены при игре «шесть на пять» отличился лучший снайпер КХЛ Сошников.



Казалось бы, вытащив такой матч, юлаевцы на кураже выиграют встречу и завоюют два очка, но в серии буллитов сильнее оказались гости, в итоге победившие со счётом 4:3. Соперники выдали буллитную длинную серию, а решающий бросок в свой актив записал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. В результате Уфе пришлось довольствоваться лишь очком и ждать третьего матча, который был запланирован в Казани.

Гол Кары отменили после двух просмотров

Матч, как и ожидалось, начался без раскачки. Соперники моментально бросились атаковать ворота друг друга, но Рейдеборн и Метсола выручали. Игра вратарей, по сути, являлась ключевым фактором встречи.



Стоит отметить, что в состав «Салавата» вернулся Пётр Хохряков, который занял место первого центра в тройке с Умарком и Хартикайненом. Не сыграли Бурмистров и Маннинен, поэтому в центре второго звена вынужденно появился Картаев. У «Ак Барса» таких проблем с составом не было.



Главный же эпизод первого периода случился на седьмой минуте. главные судьи Сергей Кулаков и Сергей Морозов отменили гол форварда хозяев Владислава Кары после двух видеопросмотров.

Сперва арбитры просто не заметили, что после броска хоккеиста казанского клуба шайба оказалась в воротах, увидев взятие ворот только после просмотра. Второй запрос был взят гостями в последнюю секунду, когда судьи были готовы возобновить игру после того, как засчитали шайбу.



Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин взял запрос на офсайд и не прогадал: лайнсмены, уже после второго просмотра, зафиксировали положение «вне игры», которое действительно было.

Видео доступно на официальном сайте КХЛ



Привычно активно играл Хартикайнен, вышедший на лёд в защитной маске. В одном их эпизодов финн повздорил с Фрэттином, в результате чего оба получили по две минуты за грубость. До перерыва счёт так и не был открыт. Видимо, все свои голы команды приберегли на потом.

Грубость Глухова и два очка Азеведу

Во втором периоде у казанцев сработало большинство. Азеведу отдал пас на Тихонова, который молниеносным кистевым броском распечатал Метсолу. К чести юлаевцев стоит отметить, что откладывать дело в долгий ящик они не стали, отыгравшись едва ли не мгновенно.



Рукавишников совершил грубую потерю на чужой синей линии, Хартикайнен шайбу подхватил, докатился с ней до ворот и бросил точно в цель. Рядом находился партнёр, но финн решил завершать атаку сам и не прогадал. Рейдеборн свою команду в ближнем бою с соперником не выручил.

В одном из эпизодов Глухов так толкнул молодого нападающего Башкирова на борт, что разбил тому нос. Но судьи решили ограничиться двухминутным штрафом, хотя Цулыгин настаивал на более серьёзном наказании.



Уйти на второй перерыв при равном счёте уфимцам не позволил Азеведу. Яруллин сделал передачу на Джастина под чужую синюю линию. Канадец выкатился к воротам и бросил низом, запустив шайбу под щитками Метсолы.

Сергеев подрался с Дыняком

В третьем периоде казанцы едва сразу не увеличили свой отрыв до двух шайб, но немного не хватило везения. «Салават Юлаев» пытался организовывать позиционные атаки, однако Казань активно прессинговала и не позволяла сопернику как следует закрепиться в зоне. Уж что, а держать оборону команды Дмитрия Квартальнова умели всегда.



Не обошлось и без драки. Сергеев и Дыняк провели зрелищный бой, не щадя друг друга. Оппоненты обменялись смачными ударами, а защитник уфимцев до такой степени перестарался, что в кровь разбил себе кулаки. По всей видимости, несколько ударов Сергеева пришлись по шлему. В результате Андрею пришлось оказывать медицинскую помощь, а отбывать штраф за партнёра отправился Пустозёров.



Казанцы довели дело до итоговой победы – 2:1. Совсем скоро – 23 декабря – команды встрется снова в Давосе, где сыграю вынесенный матч. «Салавату Юлаеву» придётся брать реванш.