Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ-2020

МЧМ-2020 по хоккею



Молодёжный чемпионат мира стартует 26 декабря – сборные завершают подготовку к турниру и скоро назовут окончательные составы. Многие команды понесли ощутимые потери, в том числе и команда России.

Россия

Андрей Свечников, Дмитрий Завгородний



Свечников – как раз тот случай, когда можно было даже не посылать запрос в «Каролину». Андрей уже перерос молодёжный уровень и стремительно прогрессирует на профессиональном. Кто же отпустит второго номера драфта НХЛ, лучшего бомбардира команды в этом сезоне и человека, который поставил на уши всю НХЛ, забросив в этом сезоне две шайбы в стиле лакросс? Этот гол уже практически официально сменил название с «мичиганского» или «гола Гранлунда» на «гол Свечникова». «Никакой возможности пригласить Свечникова не было. В том году выходили, с нами даже не стали разговаривать. А сейчас он ведущий игрок клуба», — сказал Валерий Брагин. В форме с двуглавым орлом на груди Свечников теперь сможет сыграть только за национальную команду.

«Это его оружие, а не одноразовое зрелище». Реакция Америки на супергол Свечникова «Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников».

Есть у России и более обидные потери – Дмитрий Завгородний, чья связка с Александром Ховановым ярко блеснула на Суперсерии. Нападающего «Римуски» отцепляли и в прошлом году, но тогда он был на год младше и проиграл конкуренцию Денисенко, Коваленко и Марченко, а теперь сразу же после Суперсерии сломал ключицу. Это действительно серьёзная потеря, в этом году Брагин серьёзно рассчитывал на Завгороднего.



Ещё один перелом, но уже ноги, выкосил и нападающего «Магнитки» Никиту Рожкова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Однако не факт, что нападающий прошёл бы в итоговый состав, даже если бы был полностью здоров.

Финляндия

Еспери Котканиеми, Каапо Какко, Антон Лунделл



Двое лучших финских нападающих 2000 и 2001 года рождения за Финляндию на этом молодёжном первенстве не сыграют. Второй номер драфта НХЛ-2019 Каапо Какко, который забил золотой гол в финале МЧМ-2019, пока ещё адаптируется к НХЛ, набирает не так много очков за «Рейнджерс» и является худшим в команде по показателю полезности, но из Нью-Йорка, конечно, молодую звёздочку никто не отпустит.

Аналогично и Котканиеми остаётся в «Монреале». Еспери вообще ни разу не играл на МЧМ – в 2018-м он не попал в окончательный состав, летом 2018-го в «Суоми» надеялись, что финский центр не пробьётся в НХЛ и сможет помочь молодёжке, но Котканиеми взял и пробился. Год спустя, конечно, ни у кого уже не возникало вопроса, где будет играть Еспери в конце декабря. А в начале месяца он к тому же получил сотрясение мозга.



Единственная потеря, которую нельзя было предвидеть заранее, – это Антон Лунделл. И потеря серьёзная – нападающий ХИФКа уже выигрывал золото ЮЧМ и МЧМ и рассматривался как одна из главных звёзд команды и центр первого-второго звена. Он ассистировал Какко в овертайме финала в прошлом году, здорово действует в меньшинстве и обладает отличным броском и диспетчерскими навыками. В конце ноября нападающий получил травму руки и уже вряд ли сыграет за финскую молодёжку. Хотя, по последним сообщениям, шанс ещё остаётся, но всё будут решать доктора.

Швеция

Расмус Далин, Адам Боквист, Якоб Олофссон



Расмус Далин впервые сыграл на МЧМ в 16 лет, став самым молодым игроком в истории молодёжной сборной Швеции. В 17 он стал лучшим защитником турнира, в 18 был выбран под первым номером на драфте НХЛ и дебютировал за «Баффало». Сейчас Далин – четвёртый бомбардир «Сэйбрз» и один из ведущих защитников команды.



В этом году Швеция не досчиталась ещё одного атакующего игрока обороны (впрочем, в обороне у них всё равно всё отлично). Расмуса Сандина из «Торонто» на МЧМ отпустили – почему нет, если сейчас он играет в АХЛ, а вот Адама Боквиста из «Чикаго» — нет. Боквист начинал сезон в АХЛ, но в начале ноября его вызвали в основу, и сейчас он уже играет в первой паре обороны и выходит на большинство.

Есть потери и в линии атаки, в первую очередь это касается Якоба Олофссона. Он сыграл на МЧМ-2019, правда, тогда ничем не впечатлил, но в этом сезоне добился большого прогресса, играя в Шведской лиге за «Шеллефтео». Но его сезон омрачился травмами – сначала сотрясением, теперь, возможно, ещё одним. Шведам повезло, что «Виннипег» отпустил состава Давида Густафссона, а то в центре всё было бы совсем печально.



В последних товарищеских матчах не играла одна из главных звёздочек шведской команды Лукас Рэймонд. Он заболел, но остаётся в составе и тренируется. Его участие до сих пор под вопросом.

Канада

Кирби Дах, Ноа Добсон



Сборная Канады собрала отличные нападение и оборону. Никто не травмирован (даже Алексис Лафренье восстановился после повреждения, а Велено отпустили из «Детройта»), и единственные потери – это игроки, которые находятся в составах команд НХЛ. Третий номер драфта-2019 Кирби Дах, несмотря на то что ему всего 18 лет, после отличной предсезонки завоевал доверие в «Чикаго» и остался в команде, а сейчас уже прочно закрепился в основе и даже играет в большинстве.



Защитник Ноа Добсон сыграл на МЧМ-2019 и мог стать большим подспорьем и в этом году, однако в «Айлендерс» решили его не отпускать в сборную. Хотя решение спорное – Добсон играет нечасто, в АХЛ его тоже не отправляют.

Сборная Канады определилась с окончательным составом и сочетаниями на МЧМ-2020

США

Джек Хьюз, Джоэль Фараби



Вряд ли американцы рассчитывали, что на МЧМ-2020 сможет поехать Джек Хьюз. Первый номер драфта-2019, нападающий, вокруг которого в США несколько лет создавался ажиотаж. Он – одна из главных надежд «Нью-Джерси», и пусть начало взрослой карьеры получается не таким гладким и ярким, как хотелось (он был незаметен на ЧМ-2019, да и в «Нью-Джерси» пока не выглядит лидером), Хьюз остаётся в НХЛ и будет следить за МЧМ только по телевизору.



Фараби же в этом году перешёл из студенческого хоккея на профессиональный уровень. Он начинал сезон в АХЛ, но задержался там буквально на несколько матчей. Сейчас он игрок основного состава «Филадельфии» и играет даже более результативно, чем расхваленный Хьюз.



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