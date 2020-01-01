Яростный камбэк от Панарина! Русский бомбардир «Рейнджерс» почти спас команду от разгрома

Это мог быть по-настоящему исторический момент. Ни одна команда в истории НХЛ ещё не отыгрывала дефицит в шесть шайб, и «рейнджеры» вполне могли сделать невозможное. Но пройденными оказались лишь 5/6 пути, и новогодняя сказка не завершилась фантастически удачным концов, что не умаляет заслуг главного Деда мороза «синерубашечников» — Артемия Панарина.

Шикарный пас Панарина через двух игроков! Он идёт на рекорд легенд «Рейнджерс» Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.

Весь тренерский штаб «Рейнджерс» теперь должен беспокоить один вопрос — каким образом в матче с «Эдмонтоном» команда умудрилась загнать себя в такую глубокую яму. За 35 игровых минут «нефтяники» забросили в ворота гостей шесть шайб, причём Коннор Макдэвид не был автором ни одной из них. Главным обидчиком ньюйоркцев оказался Джеймс Нил, который в нынешнем сезоне внезапно вспомнил, что когда-то давно был одним из лучших снайперов лиги, играя вместе с Евгением Малкиным за «Питтсбург».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Соперник был явно голоднее нас, если говорить о борьбе за шайбу. Мы начали матч со счёта 0:3, а потом пропустили парочку голов в большинстве. Это совсем не тот путь, которым мы хотели пойти», — отметил форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.



Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»



Чудеса начались после первого гола «рейнджеров», автором которого стал Крис Крайдер. Его шайба на последней минуте второго периода помогла команде придти в чувство, а затем наступило время Артемия Панарина. Россиянин поучаствовал передачами в голах Райана Строума и Марка Стаала, а в середине третьей двадцатиминутки забил сам, сделав счёт 4:6.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Когда же за 4 минуты до финальной сирены Зибанеджад сократил отставание «Рейнджерс» до минимума, то стало казаться, что историческое «возвращение» точно состоится, но «Эдмонтон» смог устоять. Человек по фамилии Ямамото в пустые ворота забил седьмой гол «Ойлерз», и весь яростный камбэк ньюйоркцев так и остался бесполезным.



«Просто нельзя начинать матч так, как это сделали мы. Это очевидно: мы не были готовы играть. Мы показали некоторые вещи, которые нам понадобятся, чтобы двигаться вперёд. Будем стараться опираться на это. У нас должно быть другое отношение к игре. Нельзя так мягко обращаться с соперником, когда он приближается к твоим воротам», — констатировал после матча главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. «Это действительно отстой — вот так проиграть. Но третий период мы возьмём с собой, он был хорош», — сказал Мика Зибанеджад.



Что же касается Артемия Панарина, то на его счету 10 (2+8) очков в трёх последних матчах.