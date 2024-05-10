Главный тренер «Рейнджерс» оценил гол Панарина из-под ноги в ворота «Каролины»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил красивую шайбу российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина в овертайме матча серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз».

«Это Артемий. У него есть талант, чтобы сыграть в таком стиле», — цитирует Лавиолетта The Athletic.

Напомним, этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ). Панарин забросил шайбу в овертайме на отметке 1 минута 43 секунды. Этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвёртая игра состоится на площадке «Каролины» в ночь на 12 мая.