Сегодня, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Составы групп:

Группа А (Острава)

США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Группа В (Прага)

Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет ЧМ-2024 по хоккею?

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.