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«Металлург» планирует продлить контракт с защитником Робином Прессом

«Металлург» планирует продлить контракт с защитником Робином Прессом
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Шведский защитник Робин Пресс должен продлить контракт с магнитогорским «Металлургом» на два года.

«После праздников, думаю, с Прессом подпишем контракт на два года», — сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью ТАСС.

Он также рассказал о переговорах с другим легионером команды — 29-летним американским нападающим Люком Джонсоном.

«Думаю, по Джонсону на днях всё должно решиться. Практически согласовали всё, сумму. Есть разногласия по срокам контракта. Мы хотим год, а агент — два», — заявил Гомоляко.

Робин Пресс стал лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024. На его счету 14 передач в 23 матчах. Всего в плей-офф Пресс набрал 17 (3+14) очков. Люк Джонсон в розыгрыше плей-офф КХЛ сыграл 23 встречи, где записал на свой счёт 8 (4+4) очков.

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