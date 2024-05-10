Разин: Рашников сказал: задача «Металлурга» выиграть кубок на второй год никуда не делась

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о большом количестве поздравлений после завоевания Кубка Гагарина и о разговоре с президентом «Магнитки» Виктором Рашниковым.

– Вы говорили о поздравлении от Овечкина. Каким было самое неожиданное поздравление, которое получили?

– Когда я только зашёл в тренерскую после того, как отпил из кубка, то взял телефон – там было в районе 200 сообщений в WhatsApp. Пока мы ехали в аэропорт, я просто ставил на эти сообщения реакции-эмодзи, очень редко когда писал «Спасибо» и по имени, было сложно ответить на все. Я даже не помню, что там было написано, – между строк читаешь, быстрее отвечаешь, сами представьте.

Были и в соцсетях поздравления, и просто сообщения, и в «Телеграме» сообщения. Думаю, 400 поздравлений накопилось. В тот же «Телеграм» я зашёл только спустя два дня после победы, увидел сообщение от Овечкина. Марат Хуснутдинов поздравил, у меня был выключен телефон, я увидел пропущенный от Марата и ему перезвонил. От Виктора Филипповича [Рашникова] сразу был звонок с поздравлениями. Прозвучала фраза: была задача выиграть кубок на второй год, эта задача никуда не делась (смеётся). Вот такие моменты запомнились, — цитирует Разина сайт КХЛ.

Напомним, до «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.