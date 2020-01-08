А ещё он догнал Селянне и стал 11-м снайпером в истории НХЛ.

Овечкин бросился в погоню! Два эффектных гола — и он снова в тройке лучших снайперов

Один гол в предыдущих пяти матчах — это, конечно, не лучший показатель для Александра Овечкина. Единственным клубом, кому капитан «столичных» смог забить за последние полторы недели, была «Каролина», и отставание россиянина от лучшего снайпера сезона Давида Пастрняка выросло до семи шайб. Вернуть нужную «температуру» его клюшке помог домашний матч с «Оттавой», которая из шести предыдущих встреч проиграла пять, и на хороший результат в игре с лидером не претендовала.

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Впрочем, началось всё именно с гола «сенаторов», когда Рудольф Балцерс и Артём Анисимов перехватили неудачный пас Михала Кемпны на чужой синей линии, и российский центрфорвард «Оттавы» пробил Илью Самсонова крепким кистевым броском.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Вашингтон», несмотря на бросковую активность, смог ответить на это лишь после перерыва, когда Ти Джей Оши довёл до логического завершения сольный проход Дмитрия Орлова. Затем Радко Гудас воспользовался удобной скидкой от Кузнецова и вывел «Вашингтон» вперёд, а ближе к концу периода пришло время Овечкина.



Словацкий защитник Кристиан Ярош ничем не помог своему вратарю Крэйгу Андерсону, пытаясь остановить капитана «столичных» — лишь закрыл обзор и дал возможность Александру спрятать мощный кистевой. Этот гол стал для Овечкина юбилейным, 25-м в сезоне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Шансы гостей на то, чтобы попытаться отыграться в третьем периоде, растаяли уже в самом начале, когда тот же Оши и Ларс Эллер за две минуты дважды пробили Андерсона, отправив его на скамейку запасных. Точку в матче поставил Овечкин, которого удобной диагональной передачей вывел на бросок Джон «Норрис» Карлсон.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Этот гол позволил Овечкину сравняться с легендарным Теэму Селянне, который занимал 11 строчку в списке лучших снайперов НХЛ всех времён. На счету Финской вспышки 684 гола, а в следующем матче Александр имеет все шансы отправить Селянне на 12 место, а сам сделает шаг навстречу исторической десятке, которую замыкает Марио.



А в списке лучших снайперов Овечкин догнал Джека Айкела и снова оказался в тройке лучших, сократив отставание до второй строчки, которую занимает Остон Мэттьюс, до трёх голов. До лидера Давида Пастрняка — шесть, но в январе-феврале капитан «Вашингтона» традиционно играет очень ярко, поэтому все шансы побороться за очередного «Ришара» у Александра есть.

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«Быть в такой компании, быть вместе с Селянне, Лемье — это просто здорово. Но впереди ещё длинный путь. Спасибо моим партнёрам, что помогали мне. Я просто делаю свою работу, стараюсь в каждом матче сыграть как можно лучше. Сегодня в первом периоде мы не смогли реализовать свои моменты, но продолжили играть так, как должны были. Это помогло добиться результата», — сказал Овечкин после матча.