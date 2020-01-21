Бобровский принёс удачу! «Флорида» чудом выиграла, забив гол за 6 секунд до конца

Всю прошлую неделю «Флорида» мучилась со своими вратарями. Эта фраза могла бы показаться странной, если учесть, что минувшим летом «пантеры» заключили огромный семилетний контракт на $ 70 млн с лучшим из доступных голкиперов — Сергеем Бобровским, но дело обстояло именно так. Сергей пропустил два матча из-за травмы верхней части тела, но уверенно вернулся в строй и привёл команду к победе в предыдущем матче с «Детройтом» (4:1, 27 отражённых бросков). Тяжёлая травма Криса Дриджера сделала сменщиком Бобровского Сэма Монтембо, и именно этому дуэту предстоит отвечать за последний рубеж у «Флориды» на протяжении ближайших пары недель.



«Я пропустил только две игры, а такое впечатление, что не играл целый месяц. Спасибо партнёрам, помогли войти в игру, а спецбригада меньшинства сработала отлично», — отметил Бобровский после матча с «Ред Уингз». С «Миннесотой» российский голкипер сыграл небезупречно, но победа волшебным образом снова досталась «кошкам».

США, Россия и просьба к премьеру Мишустину. Как дела у Бобровского во «Флориде» Егоров съездил на матч «Пантерз» и встретился с Бобровским. Говорили, что у одного из лучших вратарей мира проблемы.

«Падение статистических показателей Бобровского можно объяснить несколькими причинами. Безусловно, на его игре сказался возраст и адаптация к новой команде, новым партнёрам и экипировке. Плюс ко всему, у Сергея уже бывали «медленные» старты в сезоне, но потом он выходил на свой пик. Кроме этого, оборонительная игра «Пантерз» увеличила нагрузку на него до уровня, которого он раньше просто не видел. Конечно, всё это не способствует дополнительной эффективности», — писала про Бобровского перед матчем обозреватель The Athletic Элисон Лукан.



Статистика «Флориды Пантерз» в сезоне-2019/20

Эти слова нашли своё полное подтверждение ходом игры против «Миннесоты», когда «Флорида» трижды выходила вперёд и всякий раз теряла преимущество. И если в первом голе, забитом Джаредом Спердженом в большинстве вины Сергея не было никакой, то гол Люка Кунина, забитый в меньшинстве, можно оценить по-разному. Защитники «Пантерз» ничем не помогли Бобровскому, допустив острую контратаку, но и сам российский голкипер вполне мог выручить и остановить шайбу на линии ворот.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В начале третьего периода у «Флориды» реализовал численный перевес Евгений Дадонов, но и на этот раз южане быстро растратили преимущество, пропустив от ветерана Зака Паризе. А когда три минуты спустя шайба рикошетом от ловушки Бобровского снова запрыгнула в ворота гостей, казалось, что отыграться «Флорида» уже не сможет.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Спасителем «Пантерз» стал Винсент Трочек, который буквально из ничего смог создать качественный момент, проскользнув мимо двух защитников «Уайлд». Его гол за четыре минуты до конца восстановил равновесие, но даже бонусного очка за овертайм «Миннесота» не получила. За 4 секунды до сирены дальний выстрел защитника подправил Ноэль Аччари, и эта шайба принесла «пантерам» пятую победу подряд. Более того, впервые за 13 визитов в самый хоккейный штат «Флорида» сумела записать себе в актив выигрыш в основное время.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мы и не думали сдаваться. Да, мы уступали в счёте в конце третьего периода, но смогли проявить характер и вернулись в игру. Когда почаще бросаешь и направляешь шайбу на пятачок, то иногда происходят хорошие вещи. Именно об этом говорил тренер в последние минуты — «грузить» шайбу на ворота», — сказал Аччари после матча. «Последние пять минут матча получились просто безумными. Это были очень важные два очка, мы продлили свою победную серию. В гостях против «Миннесоты» очень непросто играть, поэтому мы ценим этот выигрыш», — добавил защитник Кейт Яндл.



В турнирной таблице «Флорида» пока удерживается в кубковой тройке Атлантического дивизиона, но главные конкуренты в лице «Торонто» и «Баффало» находятся очень близко.

