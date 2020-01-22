В КХЛ грядёт смена власти. Чернышенко на посту президента лиги сменит Морозов?

Вчера, 21 января, в КХЛ был большой игровой день, но в самом его разгаре произошло событие, с которым по важности для нашей лиги мало что могло соперничать. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил состав нового правительства РФ, а одним из новых вице-премьеров стал Дмитрий Чернышенко – глава «Газпром-Медиа» и президент КХЛ.

Что это значит?

У КХЛ будет новый президент, хотя лига ещё официально это не признала. «Согласно Уставу ООО «КХЛ», решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – президента КХЛ принимаются советом директоров ООО «КХЛ». В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены», — указано в сообщении лиги.

Но если взглянуть на ситуацию объективно, то нам нужно готовиться к смене власти в КХЛ. Должность вице-премьера – очень серьёзная, и вряд ли она предполагает какое-либо совмещение постов. К тому же Дмитрий Чернышенко переходит на государственную работу, а КХЛ – частная форма собственности, так что гипотетическое совмещение должностей невозможно даже с точки зрения российского законодательства.

Когда уйдёт Чернышенко?

Вероятно, он уже ушёл, но команда Чернышенко должна доработать нынешний сезон, до окончания которого осталось не так много времени. В КХЛ точно не пойдут ни на какие крутые изменения в январе-феврале, когда на носу плей-офф, да и должность президента лиги не предполагает ежедневное активное руководство процессом. Кроме того, у Чернышенко есть целый ряд заместителей, способных довести сезон до логического завершения с приставкой «исполняющий обязанности». В любом случае впереди внеочередное заседание совета директоров, после которого должна наступить ясность. Но нам уже нужно готовиться к тому, что в следующий чемпионат КХЛ вступит с новым президентом.

Кто заменит Чернышенко?

Вопрос важнейший, но пока на него нет ответа. А вот вариантов с заменой довольно много. Очень важно и то, кто будет назначать преемника. Совет директоров, как об этом говорится в уставе КХЛ, или лично президент Владимир Путин, как это было пять лет назад, когда Чернышенко сменил Александра Медведева. Впрочем, в любом случае вряд ли стоит ждать на столь важном посту кого-то из нынешних заместителей Дмитрия Николаевича. Георгий Кобылянский, Алексей Краснов и даже Валерий Каменский с Алексеем Морозовым не похожи на людей, которым на постоянной основе доверят правление КХЛ. Фамилию нового президента КХЛ, вероятно, нужно искать либо среди уже состоявшихся хоккейных управленцев, либо, наоборот, среди уважаемых людей из мира хоккея, ещё не успевших, но желающих порулить в серьёзной организации, имеющих свежие мысли и идеи по развитию КХЛ.

К числу первых отнесём Геннадия Тимченко (действующий председатель совета директоров КХЛ), Романа Ротенберга (первый вице-президент ФХР), а также Рене Фазеля. У швейцарца прекрасные отношения с российским хоккеем, в сентябре он освободится от должности президента ИИХФ, и вполне себе является кандидатом на главный пост в КХЛ. Под второй категорией мы имеем в виду прежде всего Игоря Ларионова и Вячеслава Фетисова. Оба не раз высказывались на тему улучшения положения дел в российском хоккейном хозяйстве, критиковали (и критикуют) существующий уклад и, кажется, действительно хотят что-то изменить. Правда, Фетисов, некогда пробовавший победить на выборах президента ФХР, сейчас является депутатом Госдумы, да и непонятно, сохранил ли он какие-то управленческие амбиции. Что касается Ларионова, то он как раз активно включился в процесс, став советником главы штаба сборной России, а потом и помощником тренера молодёжной команды на МЧМ-2020. Пожалуй, вероятное повышение будет для него интересно.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Но прямо сейчас назначения крупных фигур ждать точно не стоит. Вероятнее всего, КХЛ будет заканчивать этот сезон с исполняющим обязанности президента. По информации «Чемпионата» эту должность займёт Алексей Морозов, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ. Будет ли он временной фигурой, или сможет претендовать на что-то большее — это пока сказать нельзя сказать наверняка.

Чем запомнился Чернышенко и что будет дальше?

Ещё слишком рано говорить, к чему приведёт назначение того или иного кандидата, да и просчитать сценарии возможного развития досконально невозможно. Всё будет зависеть от фигуры нового президента КХЛ и того, как он будет работать с наследием Чернышенко. Чем же запомнился Дмитрий Николаевич за пять лет своей работы?

Едва возглавив КХЛ, Чернышенко укрепил связь лиги и сборной. При нём на полную мощь заработал лозунг «Всё ради сборной», чемпионаты стали начинаться в августе, увеличились паузы на Евротур, в Санкт-Петербурге появился базовый клуб национальной команды. При Чернышенко КХЛ усиленно плясала под дудку ФХР, но вряд ли в этом стоит винить президента лиги. Чернышенко не мог поступить иначе, для этого он и сменил «западника» Медведева.

Лишь после того как сборная России выиграла-таки Олимпиаду в Пхёнчхане, Чернышенко раскрылся как самостоятельный управленец. Он задался целью сделать лигу интереснее, привлекательнее и современнее. Ввёл рейтинг, сократил число клубов в КХЛ, увеличил доходы команд и лиги. Вот только в цифровом отражении результат всего этого, возможно, и выглядел неплохо, но, объективно говоря, лига при Чернышенко вряд ли стала лучше.

Критерии подсчёта рейтинга для многих остались непонятными. КХЛ потеряла три российских клуба и при этом максимально лояльно относилась и продолжает относиться к аутсайдерам с Запада. В лиге появился «Куньлунь», и истинная цель его существования до сих пор не ясна широкому зрителю. При Чернышенко КХЛ ни на один шаг не продвинулась в экспансии в другие хоккейные страны, зато активно велись разговоры о совершенно не нужной нашей лиге экзотике в виде клубов из Узбекистана и ОАЭ. За последние пять лет чемпионат КХЛ существенно обеднел интригой, состав финалистов Западной конференции при Чернышенко всегда оставался неизменным. Из лиги за последние пару лет уехали практически все настоящие звёзды, КХЛ стала ровнее, но при этом серее и скучнее.

Вероятно, Чернышенко действительно являлся эффективным менеджером для КХЛ, но при том же Медведеве за лигой наблюдать было интереснее. Возможно, это вовсе не вина Дмитрия Николаевича, а лишь влияние эпохи, которое президент КХЛ изменить не в силах. Напоследок Чернышенко успел разработать проект жёсткого потолка зарплат. Это вполне вязалось со всей его политикой управления и должно стать эпохальной реформой не только для хоккея, но и для всего нашего спорта. Потолок должен вступить в силу уже со следующего сезона, и сейчас, по большому счёту, к новому президенту КХЛ будет только один главный вопрос. Продолжится ли чётко выдерживаться принятая Чернышенко модель экономического поведения для клубов КХЛ и как будет осуществляться контроль за соблюдением жёсткого потолка?

Мы не будем гадать, как в этом вопросе поступит тот или иной кандидат. Слишком рано. Но в КХЛ однозначно скоро подует ветер перемен, и хочется только, чтобы он был добрым.