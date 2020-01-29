Арбитр забыл об игре и был сбит игроком. Осипова удалили до конца матча

На повторе чётко видно, что ошибся в этой ситуации именно «заснувший» судья. В итоге в СДК отменили штраф хоккеиста.

В последнее время на хоккеистов КХЛ обрушился целый шквал из удалений, дисквалификаций и штрафов за «физический контакт с судьёй». Сложилось впечатление, что в судейском департаменте и СДК это нарушение теперь превалирует над всеми остальными. Мало того что в КХЛ всем игрокам, тренерам и остальным официальным лицам команд заткнули рты штрафом в 300 тыс. рублей за обсуждение работы арбитров, так теперь вот решили раскручивать новую фишку.

Вообще, из судей в Континентальной лиге хотят сделать какую-то касту неприкасаемых, хотя среди арбитров хватает откровенно слабых и не готовых для работы в КХЛ людей. Некоторые даже не в состоянии правильно выбрать позицию на льду. При этом, если до них дотронуться пальцем или случайно врезаться (в том числе и по вине самого арбитра), то можно схлопотать нехилую дисквалификацию. Притом что в НХЛ арбитры, чтобы избежать подобных контактов, даже залезают на борт, чтобы не мешать игроку.

Паранойя или непрофессионализм? КХЛ видит атаку арбитров там, где её нет Судьи страдают из-за неправильного выбора позиции, а хоккеисты получают дисквалификации и штрафы за игровые эпизоды.

Примеров в последнее время хватает. Можно вспомнить двухматчевое наказание форварда рижского «Динамо» Джериньша или дисквалификацию чешского защитника «Витязя» Ержабека аж на пять (!) игр. За что? За то, что чех ехал на смену, а прямо рядом со скамейкой подмосковного клуба точно на пути Ержабека оказался лайнсмен, вообще непонятно, что там делавший.

То есть судьи, повторимся, в буквальном смысле слова могут не чувствовать игру, неправильно выбирать позицию на льду. В результате происходят нелепые столкновения, а крайними в таких ситуациях делают игроков.

Нет, никто не говорит, что судей можно обзывать, бить и относиться к ним с пренебрежением. Если была проявлена откровенная грубость или хамство, хоккеист должен понести прописанное в регламенте наказание. Но ведь сейчас в КХЛ дело доходит до абсурда!

Очередной эпизод, который привлёк внимание общественности, случился в матче регулярного чемпионата между «Адмиралом» и ЦСКА, который был сыгран 29 января во Владивостоке.

Защитник хозяев Александр Осипов получил шайбу на своей синей линии и резко покатился в контратаку. Не успел Осипов набрать скорость, на пути у него вырос линейный арбитр, стоявший к игроку, не поверите, спиной! Ну то есть лайнсмен забыл, что на льду обычно не спят, а играют в хоккей. В результате защитник «Адмирала» врезался в арбитра (больше банально некуда было деваться), а тот упал на лёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Самое удивительное, что лайнсменом оказался опытнейший и многое повидавший Сергей Шелянин. В этом эпизоде он будто находился в прострации. Соответственно никакого злого умысла со стороны Осипова не было даже близко. Однако один из главных судей Евгений Ромасько без капли сомнения выписал Осипову штраф до конца матча.

Ситуацию с Осиповым уже рассмотрели на СДК КХЛ (кстати, очень оперативно, обычно на это уходит гораздо больше времени). Александру могли выписать дисквалификацию на несколько матчей, подвергнув денежному штрафу, но в комитете поступили разумно и признали ошибку Ромасько. Штраф Осипова отменён. «На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Александра Осипова по п.1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в официальном заявлении спортивно-дисциплинарного комитета.