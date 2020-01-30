Парень с трибуны. Какой ты, болельщик КХЛ?

Пройди тест и узнай, как ты выглядишь во время матча.

Сезон КХЛ в самом разгаре. Здорово, что мы можем наблюдать за трансляцией не только у монитора, но и разделить вкус побед и горечь поражений вместе с любимой командой на арене.



Мы убеждены, что именно болельщики создают атмосферу матча, заряжают игроков громкими кричалками и смешными плакатами с надписями. Пройдите тест от «Чемпионата» и Mastercard и узнайте, какой вы болельщик.

Помни, какой бы результат у вас ни был, всегда есть шанс стать «Бесценным болельщиком» и разделить трофей с игроком любимого клуба на льду.

Принять участие в опросе можно, пройдя по этой ссылке.

Как стать «Бесценным болельщиком» в новом сезоне?

Выбирайте любимый клуб.

Регистрируйтесь на сайте mastercard.khl.ru и в мобильном приложении КХЛ.

Участвуйте в голосованиях и других активностях.

Набирайте баллы.

Поднимайтесь вверх по турнирной таблице болельщиков.

И получайте Бесценные призы.

Фото: Mastercard

Призы с автографами хоккеистов вручаются раз в месяц. Для того чтобы их получить, нужно набрать больше баллов, чем все остальные болельщики клуба. Чтобы выиграть Бесценный трофей, нужно войти в топ-10 болельщиков по результатам одного из месяцев, во время которых проходят игры КХЛ, и стать лидером последнего месяца регулярного чемпионата.