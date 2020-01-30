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Какой ты, болельщик в хоккее? Тест, КХЛ, сезон 2019/2020

Какой ты, болельщик в хоккее? Тест, КХЛ
«Чемпионат»
Парень с трибуны. Какой ты, болельщик КХЛ?
Пройди тест и узнай, как ты выглядишь во время матча.
Хоккей / КХЛ 0

Сезон КХЛ в самом разгаре. Здорово, что мы можем наблюдать за трансляцией не только у монитора, но и разделить вкус побед и горечь поражений вместе с любимой командой на арене.

Мы убеждены, что именно болельщики создают атмосферу матча, заряжают игроков громкими кричалками и смешными плакатами с надписями. Пройдите тест от «Чемпионата» и Mastercard и узнайте, какой вы болельщик.

Помни, какой бы результат у вас ни был, всегда есть шанс стать «Бесценным болельщиком» и разделить трофей с игроком любимого клуба на льду.

Принять участие в опросе можно, пройдя по этой ссылке.

Как стать «Бесценным болельщиком» в новом сезоне?

  • Выбирайте любимый клуб.
  • Регистрируйтесь на сайте mastercard.khl.ru и в мобильном приложении КХЛ.
  • Участвуйте в голосованиях и других активностях.
  • Набирайте баллы.
  • Поднимайтесь вверх по турнирной таблице болельщиков.
  • И получайте Бесценные призы.

Фото: Mastercard

Призы с автографами хоккеистов вручаются раз в месяц. Для того чтобы их получить, нужно набрать больше баллов, чем все остальные болельщики клуба. Чтобы выиграть Бесценный трофей, нужно войти в топ-10 болельщиков по результатам одного из месяцев, во время которых проходят игры КХЛ, и стать лидером последнего месяца регулярного чемпионата.

* Партнёрский материал

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/hcseverstal/РИА Новости

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КХЛ Болельщики - Хоккей •••
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