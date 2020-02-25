«Хоккейная холодная война окончена». 10 лет оглушительным 3:7 с Канадой

Ночь, которую хочется забыть

«Гориллы из клетки», «кошмар в Ванкувере», «3:7» — эти фразы до сих пор вызывают болезненные воспоминания у многих хоккейных болельщиков. 10 лет назад звёздная сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале Олимпиады в Ванкувере.

Россия собрала практически идеальную команду, особенно в нападении – Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк, Сёмин, Афиногенов, Фёдоров, Зарипов, Зиновьев. Россия подходила к этим Играм, вернув себе былое величие на международной арене – под руководством Вячеслава Быкова наша команда спустя 15 лет вернула звание чемпионов мира, да не где-нибудь, а в Квебеке, вытащив финал с Канадой. А год спустя защитила титул. Россия до 25 февраля 2010 года 50 лет не проигрывала Канаде на Олимпиадах, в Ванкувер наша сборная ехала в качестве одного из главных претендентов на золото, настоящим фаворитом.

Захаркин: в сборной России по хоккею был идеальный коллектив

Россия на пути к четвертьфиналу столкнулась с небольшими трудностями – проиграла Словакии по буллитам, тренерский штаб не мог определиться с вратарём (и в итоге поставил на Набокова, а не Брызгалова, который проводил лучший сезон в карьере). Но эти трудности были несравнимы с канадскими, которых местные болельщики готовы были съесть живьём ещё на групповой стадии. «Кленовые листья» проиграли США, едва унесли ноги со Швейцарией, не пробились в четвертьфинал напрямую и были вынуждены играть квалификацию. Но недооценки соперника не должно было быть. Гецлаф, Уэбер, Нидермайер, Пронгер, Игинла, молодые Кросби, Нэш, Тэйвз и Даути – в составе соперника были собраны все звёзды НХЛ. Да и сами канадцы после поражений в четвертьфинале ОИ-2006 и в двух финалах ЧМ жаждали реванша.



«Канада – одна из лучших команд турнира, мы уважаем этих парней. Очень жаль, что мы или они не смогут добраться до медалей, не очень хорошо, что такие сильные соперники должны встречаться уже в четвертьфинале», — говорил перед игрой Владислав Третьяк.

Фото: РИА Новости

«Мы думали, у нас лучшая в мире атака, но кто её видел в игре с канадцами?»

Итог вряд ли кто-то в России забудет. Полуночные февральские бдения закончились не народными гуляниями и празднованиями, а крахом всех надежд. На той Олимпиаде Россия вообще выступила из рук вон плохо, но вылет хоккеистов был особенно болезненным. 0:3 к 14-й минуте, 2:7 к середине матча. Это был полный провал.

Быков: в первом периоде не совсем были готовы к натиску

Овечкин после игры от злости сломал одному корреспонденту камеру. Он так хотел на эти Игры, готов был даже в ворота встать, лишь бы поехать, но счастье обернулось разочарованием. «Знаю, что дома будут писать, что нас надо распять, будут поливать грязью, но эти люди ничего не понимают в хоккее. Не судите нас по этой игре, мы по-прежнему сильны. Соперник просто был более заряжен. Мы с Канадой на одном уровне, но сегодня они были больше сфокусированы», — говорил он. «Мы проиграли по всем статьям. Не знаю, что тогда случилось. Вы сами видели, как они играли, а мы вообще ничего не могли поделать», — добавлял он, успокоившись, через несколько дней. Брызгалов бросил свою знаменитую фразу: «Канадцы выскочили на лёд, словно гориллы из клетки. Я видел команду, которая хочет победить и играет в умный хоккей, а другая команда играла без страсти и ничего интересного не показывала. Не знаю почему. Каждый должен задать этот вопрос самому себе. Это поражение — катастрофа». Малкин был более критичен — говорил, что два человека в тренерском штабе – это мало, что подготовка и разбор соперника у России не идёт в сравнение с канадским, что нашей сборной нужно признать превосходство соперника и учиться у него.

Малкин: нам нужно перенять у Канады лучшее

Быкову и Захаркину потом припомнили всё – и иррациональную веру в Евгения Набокова и других ветеранов, и «предсказуемый» хоккей канадцев, которому они не смогли противостоять, и неподготовленность, и то, что не проявляли гибкость во время игры – не включались в наложение звеньев, не пытались что-то поменять, когда канадцы наглухо перекрыли кислород Овечкину с Малкиным. И совместительство, и то, что не смогли настроить игроков на жёсткую борьбу. Их оставят в сборной, но только до конца сезона, а потом с позором уволят.

Каспарайтис: я никогда не был согласен с селекцией Быкова

«Мы думали, что у нас лучшая в мире атака, но кто её видел в игре с канадцами? Всех перекрыли — и Овечкина, и Ковальчука, и Малкина. Именно потому, что проанализировали их действия и нашли противоядие. Штаб у канадцев очень компетентный. У нас же тренерский дуэт узурпировал власть в сборной и никого больше не подпускает. Даже генерального менеджера, который занимался бы только проблемами сборной, в Ванкувере не было. Быков и Захаркин работают в тандеме, не успевая порой справляться со всеми проблемами. Отчёты главного тренера сборной у нас давно не практикуются. Да, два последних чемпионата мира выиграны, но мы в своё время и после золотых медалей отчитывались перед руководством. Быков с Захаркиным работают как Гус Хиддинк. С него хоть раз кто-то отчёт потребовал? Наши ребята, которые долгое время прожили за границей, работают так же», — разносил тренерский тандем сборной России прославленный Виктор Тихонов.

Фото: РИА Новости

«Хоккейная холодная война окончена. Русского медведя разгромили»

«Канадские игроки изумили хоккейных фанатов всего мира практически идеальной игрой и одержали ошеломляющую победу над Овечкиным и Россией. «Не думаю, что многие верили в нас после поражения от США, когда я говорил, что мы будем играть лучше», — сказал тренер Майк Бэбкок. Трудно представить, что Канада может сыграть намного лучше, чем с Россией. Они с первых секунд напрыгнули на соперников, быстро открыли счёт и ни разу не оглянулись назад. Овечкина душили весь матч, и он нанёс только три броска по воротам и заработал «-2». Никто не мог предположить, что игра будет в одну калитку», — писал CBC.



«Эту игру заранее окрестили игрой всех времён, которая должна войти в историю наравне с матчами 1972-го и 1987-го. Да, этот матч люди точно запомнят, но не как равную игру, а как взбучку, которую канадцы задали России», — писал Bleacher Report.



«Канадцы позаботились, чтобы это нельзя было назвать игрой. Это была блистательная, самовосхваляющая демонстрация хоккейного превосходства. Это было потрясающее зрелище, которое изменило репутацию, похожее на победу русских в первом матче Суперсерии, и совсем не похожее на напряжённый нервяк, в котором всё решает последний бросок. Команды ответили на вопрос, что бы было, если бы была хоккейная Холодная война, на которую явилась только одна супердержава. Канадцы сделали то, что хотели, и сделали это с лёгкостью. Это завораживало.



Это было похоже на резню девчачьей хоккейной команды. Кто-то даже может пожалеть русских. Хоккейная холодная война окончена, и это даже грустно. Сегодня она растаяла и превратилась в лужу. Русского медведя разгромили», — писал The Star.



«Мы гордимся тем, что хоккей – игра канадцев. Сейчас видно, что это игра всего мира, но мы всё равно думаем, что она наша», — сказал Бэбкок.