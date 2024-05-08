Сегодня, 8 мая, воспитанники хоккейной школы ЦСКА 2007 года рождения посетили Могилу Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Сегодня накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне воспитанники хоккейной школы ЦСКА 2007 года рождения вместе с тренером Владимиром Крамским посетили Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Совместно с руководством ФАУ МО РФ ЦСКА армейцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших на войне. Мы помним!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: ХК ЦСКА

Напомним, ЦСКА дважды подряд становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне армейский клуб выступал нестабильно и в первом раунде плей-офф проиграл «Локомотиву».