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Тренер «Далласа» Дебур: удивлён, как хорошо мы начали матч с «Колорадо»

Тренер «Далласа» Дебур: удивлён, как хорошо мы начали матч с «Колорадо»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024.

«Здесь много положительных моментов. Мы не можем каждый раз показывать свою лучшую игру. Я знал, что после седьмой игры с «Вегас Голден Найтс» мы почувствуем некоторую усталость и эмоциональный упадок. На самом деле я был удивлён тем, насколько хорошо мы начали матч, но нас «накрыло» в середине встречи. «Колорадо» в начале были немного «заржавелыми», но по мере того, как они привыкали к скоростям, они играли всё лучше. Также я был удивлён, насколько хорошо и упорно мы действовали в овертайме. В тот момент мы выглядели лучше», — цитирует Дебура сайт Национальной хоккейной лиги.

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