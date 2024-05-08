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Роман Ротенберг прокомментировал участие сборной «Россия 25» в параде в честь Дня Победы

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался об участии тренерского штаба и игроков команды в параде в честь Дня Победы в Туле перед игрой со национальной командой Беларуси.

Напомним, 6 мая, в Омске на «Джи-Драйв-Арене» состоялся матч в рамках Большого тура между сборными Беларуси и «Россией 25». Победу со счётом 4:0 одержала российская команда.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

В прошлом матче между сборными на турнире в Астане «Россия 25» разгромила белорусскую команду со счётом 6:0.

Ранее Федерация хоккея России сообщала, что состав сборной «Россия 25» пополнили два хоккеиста тульского АКМ — вратарь и нападающий.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею