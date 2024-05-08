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«Цирковое веселье». Финское издание Ilta-Sanomat — о Большом туре «России 25»

«Цирковое веселье». Финское издание Ilta-Sanomat — о Большом туре «России 25»
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Журналист Янне Ойвио в статье на финском сайте Ilta-Sanomat оценил проведение Большого тура «России 25» со сборными Казахстана и Беларуси.

«Россия, ведущая спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на Украине, до сих пор отстранена от значительной части международного спорта. Особое разочарование приходит в страну каждую весну, когда начинается чемпионат мира по хоккею. В третий раз Россия остаётся в стороне от главного события.

Чтобы восполнить отсутствие на мировом первенстве, Федерация хоккея России подготовила матчи национальной команды, дабы подарить россиянам цирковое веселье», — сказано в статье.

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 — и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. 6 мая в Омске «Россия 25» победила национальную команду Беларуси со счётом 4:0. Голкипер российской сборной Артемий Плешков провёл три матча «на ноль».

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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