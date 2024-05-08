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Ничушкин — в двух голах от рекорда Фёдорова по голам среди россиян в КС в возрасте 28 лет

Ничушкин — в двух голах от рекорда Фёдорова по голам среди россиян в КС в возрасте 28 лет
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В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 3:4. Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Первую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, форвард не уходит со льда без гола уже в шестом матче нынешнего плей-офф подряд.

Ничушкин забросил свою восьмую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ. Как сообщает портал Quanthockey, Ничушкин — в двух голах от рекорда Сергея Фёдорова по голам среди россиян в Кубке Стэнли в возрасте 28 лет (портал учитывает возраст хоккеиста на начало сезона в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Фёдоров в сезоне-1997/1998 забросил 10 шайб.

Отметим, что Ничушкин по забитым шайбам в данном возрасте сравнялся с Павлом Дацюком, Ильёй Ковальчуком и Никитой Кучеровым.

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